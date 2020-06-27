KENDİLERİNİ MİT PERSONELİ, JANDARMA VE POLİS OLARAK TANITAN DOLANDIRICILARA OPERASYON
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

KENDİLERİNİ MİT PERSONELİ, JANDARMA VE POLİS OLARAK TANITAN DOLANDIRICILARA OPERASYON

DİYARBAKIR'da, kendilerini MİT personeli, jandarma ve polis olarak tanıtarak vaatlerde bulunarak dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen, aralarında avukat, emekli ve ihraç edilen polis, jandarma ve kamu personelinin de bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

KENDİLERİNİ MİT PERSONELİ, JANDARMA VE POLİS OLARAK TANITAN DOLANDIRICILARA OPERASYON
27.06.2020 10:10 | Son Güncelleme: 27.06.2020 10:14

DİYARBAKIR'da, kendilerini MİT personeli, jandarma ve polis olarak tanıtarak vaatlerde bulunarak dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen, aralarında avukat, emekli ve ihraç edilen polis, jandarma ve kamu personelinin de bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmayla, kendilerini jandarma, polis ve MİT personeli olarak tanıtıp, farklı vaatlerle dolandırıcılık yapan bir grup şüpheli tespit edildi. Aralarında avukat, emekli ve ihraç edilen asker, polis ile kamu görevlilerinin bulunduğu şüphelilerin, kendilerini bakanlar, milletvekilleri ve MİT ile bağlantılarının olduğunu ve onların nezdinde hatırlarının sayıldığını belirterek, dolandırıcılık yaptıklarını belirledi.

Yapılan incelemede, şüphelilerin dolandırdıkları kişilere, dava dosyalarından ceza aldırmayacakları, istedikleri kişiyi işe aldırabilecekleri ve sahte engelli raporu alabilecekleri, savcı, hakim ve Yargıtay üyelerine para vererek dava dosyalarından beraat kararı aldırabilecekleri, uyuşturucu ve terör suçundan soruşturma veya kovuşturması devam edenlere para karşılığında sahte 'muhbir belgesi' düzenleyerek, ceza indirimi aldırabilecekleri, sahte bilirkişi raporu düzenleyebilecekleri, istedikleri kişiyi para karşılığı güvenlik korucusu yaptıracakları ve trafik cezalarını iptal ettirebilecekleri, yakalama kaydı olan şahısları sivil polis gibi davranan kendi adamlarına sahte gözaltı yaptırarak, para karşılığı serbest bıraktırdıkları, uluslararası bağlantıları sayesinde para karşılığında İngiltere vizesi aldırabilecekleri vaatleriyle 27 ayrı 'nitelikli dolandırıcılık' olayında toplam 727 bin TL para aldıkları tespit edildi.Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 23 Haziran Salı günü Kayapınar, Yenişehir ve Bağlar ilçelerinde bulunan 15 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, kendisini komiser olarak tanıtan B.B., MİT personeli ve yüzbaşı olarak tanıtan emekli uzman çavuş F.K., polis ve zabıt katibi olarak tanıtan S.Ç., polis olarak tanıtan, ancak polislikten ihraç edilen Y.A., komiser olarak tanıtan Dicle Üniversitesi'nde ihraç edilen memur S.S., polis olarak tanıtan M.S.M., R.T. avukatlar E.D. ile E.G. gözaltına alındı. 

Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, 2'si ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Emekliler temmuzda çifte bayram yaşayacak! Hem maaşlar zamlanacak hem de ikramiyeler yatacak Haber
Emekliler temmuzda çifte bayram yaşayacak! Hem maaşlar zamlanacak hem de ikramiyeler yatacak
Vücudunun büyük bir bölümü yanan gencin hayatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla değişti Haber
Vücudunun büyük bir bölümü yanan gencin hayatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla değişti
Talihsiz adam, 1 yıl önce vefat eden eşinin mezarı başında canına kıydı Haber
Talihsiz adam, 1 yıl önce vefat eden eşinin mezarı başında canına kıydı
Son dakika: YKS sınavının başlamasıyla birlikte tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı Haber
Son dakika: YKS sınavının başlamasıyla birlikte tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı
İBB'nin Fatih'in portresini almasına karşı çıkan biri var: Yarım metrekarelik boyalı bez Haber
İBB'nin Fatih'in portresini almasına karşı çıkan biri var: Yarım metrekarelik boyalı bez
Kenan Doğulu, Beren Saat ile boşanacakları yönündeki iddialara cevap verdi Haber
Kenan Doğulu, Beren Saat ile boşanacakları yönündeki iddialara cevap verdi
Kuaförüm Sensin'de duygusal anlar! 1,5 ay önce annesini kaybeden Bülent Ersoy, hıçkırıklara boğuldu
Kuaförüm Sensin'de duygusal anlar! 1,5 ay önce annesini kaybeden Bülent Ersoy, hıçkırıklara boğuldu
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir
2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir
Tutkunu olduğu 1976 model klasik otomobilin minyatürünü 36 yılda yaptı
Tutkunu olduğu 1976 model klasik otomobilin minyatürünü 36 yılda yaptı
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Ceza yazılan vatandaş, polis ile maske tartışmasını sosyal medyadan canlı yayınladı
Ceza yazılan vatandaş, polis ile maske tartışmasını sosyal medyadan canlı yayınladı
Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
Bahçelievler'de sabah saatlerinde korkutan patlama: 1 ölü, 10 yaralı
Bahçelievler'de sabah saatlerinde korkutan patlama: 1 ölü, 10 yaralı
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 16 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü
Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 16 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü
Kanala atılan telefondan kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü çıktı
Kanala atılan telefondan kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü çıktı
Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi
Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi
Gözaltına alınan kadın, polis aracına binmemek için eteğini indirdi
Gözaltına alınan kadın, polis aracına binmemek için eteğini indirdi
Herkes fiyatını konuşuyor peki ama Fatih'in portresi neden Londra'daydı? İşte tablonun yüzlerce yıllık serüveni
Herkes fiyatını konuşuyor peki ama Fatih'in portresi neden Londra'daydı? İşte tablonun yüzlerce yıllık serüveni
Başakşehir maçı için çok konuşulacak kadro! Terim'den radikal karar
Başakşehir maçı için çok konuşulacak kadro! Terim'den radikal karar
Oxford raporu: Türkiye, tedbirleri azaltmasına rağmen vaka artışının az gerçekleştiği ülkeler arasında
Oxford raporu: Türkiye, tedbirleri azaltmasına rağmen vaka artışının az gerçekleştiği ülkeler arasında
Kerem Bürsin'den Hande Erçel'i zora sokan soru: En sevdiğin partnerin kim?
Kerem Bürsin'den Hande Erçel'i zora sokan soru: En sevdiğin partnerin kim?
Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı
Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
MHP'li Enginyurt: Bülent Arınç MHP düşmanıdır, ülkücü düşmanıdır
MHP'li Enginyurt: Bülent Arınç MHP düşmanıdır, ülkücü düşmanıdır
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü
Geçtiğimiz yıl baba olan 79 yaşındaki iş insanı Asil Nadir, yeniden baba oluyor
Geçtiğimiz yıl baba olan 79 yaşındaki iş insanı Asil Nadir, yeniden baba oluyor
Balıkçıların korkulu rüyası mavi yengeçler, artık ihracat ürünü oldu
Balıkçıların korkulu rüyası mavi yengeçler, artık ihracat ürünü oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Şeyma Subaşı Kenan Doğulu Dilan Çiçek Deniz
Spor Can Bartu Caner Erkin Yılmaz Vural Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Daha Fazla Kaza Türk Bursa Deprem
Şu an buradasınız: KENDİLERİNİ MİT PERSONELİ, JANDARMA VE POLİS OLARAK TANITAN DOLANDIRICILARA OPERASYON - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.6.2020 11:08:51. #1.15#
title