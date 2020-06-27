Kendilerini MİT personeli, jandarma ve polis olarak tanıtan dolandırıcılara operasyon
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Kendilerini MİT personeli, jandarma ve polis olarak tanıtan dolandırıcılara operasyon

DİYARBAKIR'da, kendilerini MİT personeli, jandarma ve polis olarak tanıtarak vaatlerde bulunarak dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen, aralarında avukat, emekli ve ihraç edilen polis, jandarma ve kamu personelinin de bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kendilerini MİT personeli, jandarma ve polis olarak tanıtan dolandırıcılara operasyon
27.06.2020 09:59 | Son Güncelleme: 27.06.2020 10:13

DİYARBAKIR'da, kendilerini MİT personeli, jandarma ve polis olarak tanıtarak vaatlerde bulunarak dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen, aralarında avukat, emekli ve ihraç edilen polis, jandarma ve kamu personelinin de bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmayla, kendilerini jandarma, polis ve MİT personeli olarak tanıtıp, farklı vaatlerle dolandırıcılık yapan bir grup şüpheli tespit edildi. Aralarında avukat, emekli ve ihraç edilen asker, polis ile kamu görevlilerinin bulunduğu şüphelilerin, kendilerini bakanlar, milletvekilleri ve MİT ile bağlantılarının olduğunu ve onların nezdinde hatırlarının sayıldığını belirterek, dolandırıcılık yaptıklarını belirledi.

Yapılan incelemede, şüphelilerin dolandırdıkları kişilere, dava dosyalarından ceza aldırmayacakları, istedikleri kişiyi işe aldırabilecekleri ve sahte engelli raporu alabilecekleri, savcı, hakim ve Yargıtay üyelerine para vererek dava dosyalarından beraat kararı aldırabilecekleri, uyuşturucu ve terör suçundan soruşturma veya kovuşturması devam edenlere para karşılığında sahte 'muhbir belgesi' düzenleyerek, ceza indirimi aldırabilecekleri, sahte bilirkişi raporu düzenleyebilecekleri, istedikleri kişiyi para karşılığı güvenlik korucusu yaptıracakları ve trafik cezalarını iptal ettirebilecekleri, yakalama kaydı olan şahısları sivil polis gibi davranan kendi adamlarına sahte gözaltı yaptırarak, para karşılığı serbest bıraktırdıkları, uluslararası bağlantıları sayesinde para karşılığında İngiltere vizesi aldırabilecekleri vaatleriyle 27 ayrı 'nitelikli dolandırıcılık' olayında toplam 727 bin TL para aldıkları tespit edildi.Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 23 Haziran Salı günü Kayapınar, Yenişehir ve Bağlar ilçelerinde bulunan 15 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, kendisini komiser olarak tanıtan B.B., MİT personeli ve yüzbaşı olarak tanıtan emekli uzman çavuş F.K., polis ve zabıt katibi olarak tanıtan S.Ç., polis olarak tanıtan, ancak polislikten ihraç edilen Y.A., komiser olarak tanıtan Dicle Üniversitesi'nde ihraç edilen memur S.S., polis olarak tanıtan M.S.M., R.T. avukatlar E.D. ile E.G. gözaltına alındı. 

Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, 2'si ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA

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