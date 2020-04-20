“Kendilerini korumak istiyorlarsa hepimize yardım etmeliler” Formula 1’de şu ana dek dokuz yarış iptal edildi veya askıya alındı.

Formula 1’de şu ana dek dokuz yarış iptal edildi veya askıya alındı. Yani, yaz aylarının sonlarına kadar yarış yapılmayacak.

Bu durum sonrası Williams gibi küçük bütçeli takımlardan Red Bull ve Ferrari’ye kadar bütün takımlar, ekonomik sorunlarla uğraşıyor. Red Bull Racing’in başkanı ve direktörü Christian Horner, Formula 1’in başında bulunan Liberty Medya’nın bu duruma bir çare bulacağını düşünüyor.

The Guardian’a konuşan Horner, “Şu anda berbat bir şeyle karşı karşıyayız. İnsanlar ölüyor ve salgın yayılıyor. Ama bir yandan kendi geleceğimizi düşünmek zorundayız. Çünkü hepimizin sorumlulukları var. Şu an Formula 1 organizasyonundan kazanacağı paraya ihtiyacı olan yüzlerce kişi var.” dedi.

“10 takımın tamamı da ekonomik zorluklar çekiyor. Bu işte her bir antrenman seansı bile sponsor geliri demek. Ama şu an hiçbir şey yok. Bence Liberty’deki yöneticiler, belirli ölçüde yardım paketi dağıtacaklar. Kendilerini korumak istiyorlarsa hepimize yardım etmeliler.”