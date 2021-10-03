Kendilerini jandarma olarak tanıtan dolandırıcılar her yerde aranıyor

Alaplı ilçesinin Yenidoğanlar köyü Kızıllar Mahallesi'nde kendilerini jandarma personeli olarak tanıtan iki şahıs, Nazım Sarıca adlı vatandaşı 'Hakkınızda soruşturma var' diyerek dolandırdı. Dolandırıcılar, kaçarken güvenlik kameralarına yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Alaplı'nın Yenidoğanlar köyü Kızıllar Mahallesi'nde ikamet eden Nazım Sarıca'nın evine gelen iki şahıs kendilerini jandarma personeli olarak tanıttı.

'Hakkınızda soruşturma var' diyerek Sarıca'nın evine giren şahıslar kendilerini jandarma olarak tanıtıp 6 bin lira para, birkaç adet altını alarak kayıplara karıştı. Olay sonrası dolandırıldığını anlayan Sarıca, jandarmaya ihbarda bulundu. Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığı ihbar üzerine çalışma başlattı. - ZONGULDAK