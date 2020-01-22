Kendilerini jandarma olarak tanıtan dolandırıcılar gözaltına alındı
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Kendilerini jandarma olarak tanıtan dolandırıcılar gözaltına alındı

Niğde'de kendilerini jandarma personeli olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran 4 kişi jandarma tarafından yakalandı.

22.01.2020 09:40 | Son Güncelleme: 22.01.2020 09:45
Kendilerini jandarma olarak tanıtan dolandırıcılar gözaltına alındı

'de kendilerini personeli olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran 4 kişi jandarma tarafından yakalandı.


Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bor İlçesi'ne bağlı Çukurkuyu Beldesinde kendilerini jandarma personeli olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran kişilerin olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler yaptıkları çalışmalarda şüphelilerden Ö.E,D.A'yı Adana'da, M.B ve M.Ç'yi ise Aksaray'da gözaltına aldı.


Jandarmadaki işlemlerin ardından şüpheliler Bor Adliyesine sevk edildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA
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