Kendilerini "jandarma komutanı" olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheliler yakalandı
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Kendilerini "jandarma komutanı" olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheliler yakalandı

Kendilerini 'jandarma komutanı' olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheliler yakalandı
09.05.2020 12:43 | Son Güncelleme: 09.05.2020 12:46

Sivas'ta kendilerini "jandarma komutanı" olarak tanıtıp, adlarının cinayete karıştığı ve FETÖ/PDY'ye para gönderdiği yalanıyla iki kişiyi dolandıran iki şüpheli gözaltına alındı.

Sivas'ta kendilerini "jandarma komutanı" olarak tanıtıp, adlarının cinayete karıştığı ve FETÖ/PDY'ye para gönderdiği yalanıyla iki kişiyi dolandıran iki şüpheli gözaltına alındı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte 73 yaşındaki Kadir S'nin, Dikimevi Caddesi'ndeki evine giderek kendilerini "jandarma komutanı" olarak tanıttıktan sonra adının cinayete karıştığı ve FETÖ/PDY'ye para aktardığı yalanıyla 3 bin lira ve iki bileziğini dolandıran şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yıldızeli ilçesindeki bir köyde de bir mağdurun aynı yöntemle 100 bin lirasının dolandırıldığını tespit eden polis ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu şüpheliler K.Ç. ve V.M'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin dolandırdıkları altınları kentteki bir kuyumcuda bozdurduklarını belirleyen polis ekipleri, K.Ç'nin üzerinden çıkan 25 bin liraya el koydu.

Şüpheliler, Sivas Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kendilerini 'jandarma komutanı' olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheliler yakalandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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