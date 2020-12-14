Kendilerini ihbar eden çocukların polisten kaçma anı kamerada

Kendilerini ihbar eden çocukların polisten kaçma anı kamerada

Bursa'da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip kendilerini ihbar eden çocukların ekip otosuyla gelen polislerden kaçtığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yıldırım ilçesine bağlı Ulus Mahallesi'nde, sokağa çıkma yasağını ihlal eden yaklaşık 10 çocuk, kendilerini ihbar etti. Çocuklar ihbar üzerine mahalleye gelen polislerin aracını görünce kaçmaya başladı. Çocuklar, kısa sürede gözden kaybolurken sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek polis ekiplerini bölgeye çağıran ve ardından da polisten kaçan çocukların bunu oyun haline getirdiği öğrenildi. Çocukların toplandığı ve polisten kaçtığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı SEYMEN