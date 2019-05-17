Kendilerini hoca olarak tanıtıp esnafı 200 bin lira dolandırdılar

GAZİANTEP - Gaziantep'te ve başka illerde kendilerini hoca olarak tanıtıp esnaftan gıda malzemesi alan ve ödeme yapmadan izlerini kaybettiren K.Ç. liderliğindeki 7 şahıs polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu yakalandı. Yakalanan şahısların 10'dan fazla esnafı 200 bin liraya yakın dolandırdıkları belirlendi.

Gaziantep ve çevre illerde gözüne kestirdikleri esnafa kendilerini hoca diye tanıtıp erzak alan ve ödeme yapmadan ortadan kaybolan 7 kişilik çete yakayı ele verdi. Alışveriş için gittikleri esnaflara kendilerini hoca diye tanıtan ve öğrenciler için erzak almak istediklerini söyleyen K.Ç, A.Ç, R.Ç, U.G., Y.K., S.Y. ve Y.G isimli şahıslardan oluşan 7 kişilik çetenin toplamda 10'dan fazla esnafı 200 bin liraya yakın dolandırdıkları belirlendi. Örgütün lideri olan ve 72'si dolandırıcılık olmak üzere toplam 92 adet suç kaydı bulunan K.Ç.'nin ağına düşürdüğü vatandaşlara kendisini Kur'an Kursu hocası olarak tanıttığı, diğer şahısların da ona yardım ettiği öğrenildi.

Gaziantep'te ikamet ettikleri adreslere yapılan operasyon sonucu yakalanan K.Ç. ve diğer örgüt üyeleri yapılan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İHA