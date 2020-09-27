Kendilerini filyasyon ekibi olarak tanıttılar 17 yaşındaki kızı kaçırdılar
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Kendilerini filyasyon ekibi olarak tanıttılar 17 yaşındaki kızı kaçırdılar

27.09.2020 00:58 | Son Güncelleme: 27.09.2020 00:58
Kendilerini filyasyon ekibi olarak tanıttılar 17 yaşındaki kızı kaçırdılar

Gaziantep'te kendilerini filyasyon ekibi olarak tanıtan üç kişi, 17 yaşındaki Berfin Uçar'ı hastaneye götürme bahanesiyle kaçırdı.

Gaziantep'te kendilerini filyasyon ekibi olarak tanıtan üç kişi, 17 yaşındaki Berfin Uçar'ı hastaneye götürme bahanesiyle kaçırdı.

İddiaya göre, daha önce kaçırılan ve jandarma tarafından yol kontrolü sırasında bulunan Berfin Uçar devlet korumasına alındı. Babasının isteği ile tekrar ailesine teslim edilen 17 yaşındaki Berfin'i kaçırmak için tekrar gelen F.Ç. isimli şahıs, Berfin'in kendisini balkona kilitlemesi sayesinde başarılı olamadı. Babası Mehmet Uçar'ın Kahramanmaraş'a ifade vermeye gittiği 8 Eylül 2020 tarihinde, misafir kaldıkları dayılarının evine gelen hemşire ve sağlık görevlileri kılığındaki 3 şahıs, kendilerini filyasyon ekibi olarak tanıttı. Kaçırılma olayı nedeniyle yaşanan süreç nedeniyle Berfin'in muayene ve test için hastaneye götürülmesi gerektiğini söyleyen şahıslar, bir yakınıyla birlikte hastaneye götürdü. Hastanenin bir kapısından giren ve diğer kapısından kız ile birlikte çıkan şahıslar kayıplara karıştı. Kızının hastanede olmadığını öğrenen baba ise kızının kaçırıldığını anlayarak yıkıldı. 17 gündür kızından haber alamadığını ifade eden baba Mehmet Uçar, yetkililerden kızının bulunmasını istedi.

"Daha önce kaçırıldı jandarma buldu"

Daha öncede kızının kaçırıldığını ifade eden baba Uçar, "yaklaşık 1.5 ay öncede kaçırdı. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde jandarma tarafından yakalandılar. Kızımı devlet yurduna teslim ettiler. 3 gün sonra gittim kızımı teslim aldım. Benim kızımla hiçbir sıkıntımız yoktu. Kızım kendisini kaçıran F. Ç.'ı istemiyordu" dedi.

"Berfin kendisini balkona kilitleyerek kurtuldu"

7 Eylülde de kızının kendisini kaçırmaya gelenlerden balkona kaçarak kurtulduğunu söyleyen, "Kızını kaçırmaya Savcılıkta ifade vermem gerekiyordu. Gaziantep'teki dayımıza misafir geldik. F.Ç. isimli şahıs 5-6 kişiyle beraber geliyor. İçeri gelerek kadınları darp ediyor. Kızım Berfin kendisini balkona kilitleyerek kurtuluyor. Kızım bu şahsı istemiyordu. Kesinlikle kızımın can güvenliğinden endişe ediyorum" şeklinde konuştu.

"Filyasyon ekibiyiz diyerek kızımı kaçırdılar"

3 kişinin kendilerini filyasyon ekibi olarak tanıtarak kızının kaçırıldığını söyleyen Uçar, "Bunlar bizi takip ediyormuş, bizim evde olmadığımız bir anda 3 kişiyle eve geliyorlar. Biz filyasyon ekibiyiz diyerek kızınızın hastanede rapor alması gerek demişler. Kızla beraber giden kuzenine ise hastanenin kapısında beklemesini söylemişler pandemi dolayısıyla biraz bekle demişler. Kızımdan o günden beri haber alamıyorum. Lütfen yetkililerden kızımın bulunup bana teslim edilmesini istiyorum" ifadelerini kullandı

Kuzeni Meral Uçar ise, "Berfin'i daha önce kaçırmaya eve gelen şahıs annemi de darp etti. Berfin balkona kaçarak kurtuldu. Bizde hemen polise haber verdik" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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