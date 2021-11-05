Kendilerini emniyet müdürü olarak tanıtıp, 500 bin liralık altın dolandırdılar

ADANA (DHA) - AYDIN'da, telefonla aradıkları İkbal Bilir'i (63) kendilerini emniyet müdürü olarak tanıtıp 500 bin TL'lik altınını dolandıran 3 şüpheli, Adana'daki kuyumcuda altınları bozdururken yakalandı.

Aydın'da yaşayan ev kadını İkbal Bilir'i 1 Kasım günü telefonla arayan kişi, kendisini emniyet müdürü olarak tanıtıp, "Eşin ile oğlun yanımızda. Evde ne kadar altın varsa, bize getirmeniz gerekiyor. Parmak izi çalışması yapacağız. Eğer hepsini getirmezsen ve yapılan aramada bulursak, seni de gözaltına alırız" dedi. Bunun üzerine Bilir, evdeki yaklaşık 500 bin TL değerinde çeyrek, yarım ve tüm ile bilezikten oluşan altınları, evine gelen kişiye verdi. Bir süre sonra eşi İsmail Bilir'i (67) telefonla arayan İkbal Bilir, dolandırıldığını anladı. Bilir ailesinin şikayeti üzerine polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.