Kendilerini dolandıran şahsa 3 gün boyunca işkence yapan karı-koca yakayı ele verdi

Kastamonu'da "Bürokrat yakınlarım var" diyerek kendilerini iş vaadiyle dolandıran şahsı evlerinde rehin alıp 3 gün boyunca işkence yapan karı-koca, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'da "Bürokrat yakınlarım var" diyerek kendilerini iş vaadiyle dolandıran şahsı evlerinde rehin alıp 3 gün boyunca işkence yapan karı-koca, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da A.U. isimli bir şahıs, "Bürokrat yakınlarım var" diyerek, M.G.T. ve imam nikahlı eşi A.D.'yi iş vaadiyle 8 bin TL dolandırdı. Olaydan 1,5 ay sonra dolandırıldığını öğrenen M.G.T. ve A.D., A.U.'dan paralarını alabilmek için evlerinde rehin aldılar. M.G.T. ve A.D., 3 gün boyunca rehin aldıkları A.U.'ya işkence yaptı.

Gelen ihbar üzerine harekete geçen Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahısların belirlenen adreslerine operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda M. G. T. ve A.D. yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda 1 adet kuru sıkı tabanca ve 1 adet şarjör, 1 adet hançer, 1 adet kama, 1 adet sustalı bıçak, 1 adet beyzbol sopası, 2 adet kelepçe ele geçirildi.

Olayla ilgili M G T. ve A.D.'nin de aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KASTAMONU

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