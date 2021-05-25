Kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 14 kişi tutuklandı
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Kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 14 kişi tutuklandı

Kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 14 kişi tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Haberler | Güncel

KOCAELİ'de, yaşlı vatandaşları arayarak kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp, hesap bilgilerini ele geçirerek 3 milyon liralık dolandırıcılık yapan 19 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

KOCAELİ'de, yaşlı vatandaşları arayarak kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp, hesap bilgilerini ele geçirerek 3 milyon liralık dolandırıcılık yapan 19 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaşlı kişileri telefonla arayıp, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak hesap bilgilerini ele geçirip vatandaşları dolandırdığı belirlenen kişilere yönelik soruşturma başlattı. Kocaeli merkezli İstanbul ve Bursa'da düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.30 kişiyi dolandırdığı öne sürülen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 14'ü tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 14 kişi tutuklandı
Kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 14 kişi tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir

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