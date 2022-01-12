Kendilerini "ajan" olarak tanıttıkları kişiyi 48 bin 160 lira dolandırdılar - Haberler
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Kendilerini "ajan" olarak tanıttıkları kişiyi 48 bin 160 lira dolandırdılar

Kendilerini
AA / Seyit Ahmet Eksik - Haberler | Güncel

Trabzon'un Maçka ilçesinde yaşayan genç, sosyal medyada kendilerini "ajan" olarak tanıtan 2 kişi tarafından dolandırıldı.

TRABZON (AA) - Trabzon'un Maçka ilçesinde yaşayan genç, sosyal medyada kendilerini "ajan" olarak tanıtan 2 kişi tarafından dolandırıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Bağışlı Mahallesi'nde yaşayan E.K. (26) ile sosyal medya üzerinden tanışan kişiler kendilerini ajan olarak tanıttı.

Bu kişiler, kendisine kargoyla 1 milyon 400 bin dolar göndereceklerini söyledikleri E.K'den, kargo ve gümrük ücreti adında 48 bin 160 lira talep etti.

Söz konusu kişilerin verdiği banka hesabına parayı yatıran E.K, bir süre sonra dolandırıldığını anlaması üzerine jandarmaya giderek şikayetçi oldu.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışma sonucu şüphelilerin Gana uyruklu I.A. (26) ile Özbekistan uyruklu B.S. olduğu belirlendi.

Şüphelilerin yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı çalışma başlattı.

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AA / Seyit Ahmet Eksik - Son Dakika Haberleri

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