Kendilerine polis süsü vererek bir kişiyi öldüren gaspçılar adliyeye sevk edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kendilerine polis süsü vererek bir kişiyi öldüren gaspçılar adliyeye sevk edildi

Kendilerine polis süsü vererek bir kişiyi öldüren gaspçılar adliyeye sevk edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bayrampaşa'da telefondan telsiz sesi açıp kendilerine polis süsü vererek gasp için girdikleri mekanda bıçakladıkları yabancı uyruklu şahsı öldüren gaspçılar adliyeye sevk edildi.

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (İHA) - Bayrampaşa'da telefondan telsiz sesi açıp kendilerine polis süsü vererek gasp için girdikleri mekanda bıçakladıkları yabancı uyruklu şahsı öldüren gaspçılar adliyeye sevk edildi.

Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'ndeki bir adreste saat 00.45 sıralarında meydana gelen olayda telefondan polis telsizi sesi açarak kendilerine polis süsü veren şüpheliler, yabancı uyruklu şahısların birlikte yaşadığı adrese gelerek zorla girmeye çalışmış, gasp girişimi sırasında evde yaşayan şahıslar, gaspçılara karşılık verince arbede yaşanmıştı. Taraflar arasında yaşanan arbede sırasında yabancı uyruklu A.N. isimli şahıs, yabancı uyruklu N.E.N. isimli şahsı bıçaklamış, hastaneye kaldırılan N.E.N. yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından polis ekipleri olaya karıştıkları tespit edilen yabancı uyruklu A.N. (26), F.A. (20) ve R.M. (21) isimli şahıslar ile A.F. (28), N.M. (23), M.K. (21), M.K. (19) ve M.E. (33) isimli şahısları olayda kullanılan 2 bıçak ile Bayrampaşa ilçesinde yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 kişi adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

İstanbul'da iş yerine bir garip silahlı saldırı: Silah tutukluk yapınca kaçtı geri gelip ateş açtı

İstanbul'da iş yerine bir garip silahlı saldırı: Silah tutukluk yapınca kaçtı geri gelip ateş açtı

 Kimseye aldırmadı! Otomobilinin önünü kestiği eski sevgilisine kurşun yağdırdı

Kimseye aldırmadı! Otomobilinin önünü kestiği eski sevgilisine kurşun yağdırdı

 İstanbul'da Afrikalı genci gasp iddiası: Darp edip 3 bin dolarlık kolyesini aldılar

İstanbul'da Afrikalı genci gasp iddiası: Darp edip 3 bin dolarlık kolyesini aldılar

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title