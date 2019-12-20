Kendileri üretiyor, kendileri satıyor

20.12.2019 10:11 | Son Güncelleme: 20.12.2019 10:16

İzmir'in Balçova ilçesinde, Balçova Semtevleri ve Balçova Kadın Kooperatifinde kurs gören kadınların ürettikleri ürünleri satmaları için satış merkezi açıldı. İzmir'in seçilmiş kadın belediye meclis üyeleri ve Eşit Yaşam Derneğinin üyeleri de açılışa katılarak destek verdi.



Balçova'da, kadınlara meslek edindirmek amacıyla kurulan semtevleri ve kadınların kurduğu Üretici Kadın Kooperatifinde üretim yapan kadınlar, ürünlerini Balçova Belediyesinin açtığı satış merkezinde sergileyecek. Balçovalı kadınlar, bu merkez ile ürettikleri ürünleri daha kolay satarak para kazanabilecek ve satılan el emeği göz nuru üründen elde edilen gelirin tamamı, o ürünü üreten kadına verilecek. Satış merkezinde semtevlerinde üretilen nakışlı örtüler, makreme, ahşap kutu ve hediyelikler, takı ve çanta gibi ürünlerin yanı sıra Üretici Kadın Kooperatifinde organik olarak yapılan; makarna, reçel, mantı gibi yiyecek ürünlerde satışa sunulacak.



Açılışa katılan kadınlar ile tek tek görüşen Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, "Balçova'da 15 yıl önce başlayan kadın harekatı her geçen gün büyüyor. Kadınların hayatın ekonomik, siyasal ve toplumsal her alanında söz sahibi olduğu bir ilçede kadın belediye başkanı olmaktan gurur duyuyorum. Buradaki satış merkezimiz de kadınlarımızın gücüne güç katan bir merkez olacak. Burada ürettiği ürünleri satarak çocuğunu okutan, evine ekmek götüren kadın arkadaşlarımız var. Onların hayatta var olma mücadelesine yapacağımız her katkı bu toplumun gelişmesine de katkı olacaktır; çünkü kadınların güçlü olmadığı toplumlar, hiçbir zaman tam anlamda güçlü sayılmazlar" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA