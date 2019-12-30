Kendi Yılbaşı Hediyesini Seçen Barınaktaki Köpeklerin İçinizi Isıtacak Mutluluk Anları

30.12.2019 18:18 | Son Güncelleme: 30.12.2019 18:18

Dogstrust.ie muhteşem bir işe atmış ve köpek dostlarımızın da yılbaşı hediyesi alacağından emin olmuş, HEM DE BARINAKTAKİ köpekleri mutlu etmiş. Ufak da bir deney yapmış. 35 tane oyuncağı yere sermiş ve her köpek hoşuna giden oyuncağı seçmiş.







Her birinin hediyeye giderken, seçerken ve aldıktan sonraki halleri çok tatlı.



