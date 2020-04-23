Kendi yazdığı şiiri okuyan minik Serra duygulandırdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Kendi yazdığı şiiri okuyan minik Serra duygulandırdı - Haberler
23 Nisan, Bursa, Güncel, Haber

Kendi yazdığı şiiri okuyan minik Serra duygulandırdı

Bursa'da 9 yaşındaki 3. sınıf öğrencisi Serra Avcı, kendi yazdığı 23 Nisan şiiriyle duygu dolu anlar yaşattı.

23.04.2020 12:30 | Son Güncelleme: 23.04.2020 12:30
Kendi yazdığı şiiri okuyan minik Serra duygulandırdı

Bursa'da 9 yaşındaki 3. sınıf öğrencisi Serra Avcı, kendi yazdığı 23 Nisan şiiriyle duygu dolu anlar yaşattı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı korona salgını sebebiyle iptal olurken, bayram coşkusu bu yıl evlerde yaşandı. Altınşehir Mahallesi'nde oturan Serra Avcı, sınıf öğretmeninin ödev olarak vermiş olduğu 23 Nisan şiirini bir günde yazdı. Şiirini, ağzına maske takıp ailesine okuyan minik Serra Avcı, "Bu sene korona virüs sebebiyle 23 Nisanı evde şiir ve şarkılar okuyarak, aile içinde kutladık, ama yine de coşkumuzu kaybetmedik. Dünyaca zor günler geçiriyoruz, inanıyorum ki bu günleri atlatacağız. Evde kal Türkiye" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

AVM'ler kapılarını tekrar açmaya hazırlanıyor! Yetkili isim tarih verdi Haberler
AVM'ler kapılarını tekrar açmaya hazırlanıyor! Yetkili isim tarih verdi
DSÖ'den Türkiye açıklaması: Vaka sayısı dengeye oturmaya başladı Haberler
DSÖ'den Türkiye açıklaması: Vaka sayısı dengeye oturmaya başladı
Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı Haberler
Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı
3 gün daha sokağa çıkma yasağı mı gelecek? Son kararı Erdoğan verecek Haberler
3 gün daha sokağa çıkma yasağı mı gelecek? Son kararı Erdoğan verecek
Koronavirüs testinden para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun Haberler
Koronavirüs testinden para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim Haberler
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim
MİT şehidinin kimliğini ifşa eden görüntülerin kaynağı ortaya çıktı
MİT şehidinin kimliğini ifşa eden görüntülerin kaynağı ortaya çıktı
Hukukçular koronavirüsten etkilenen kiracıları uyardı: Kira indirimi, erteleme ve taksitlendirme isteyebilirsiniz
Hukukçular koronavirüsten etkilenen kiracıları uyardı: Kira indirimi, erteleme ve taksitlendirme...
İnternetten oyun konsolu sipariş eden genç, paketten kase çıkınca emniyete giderek şikayetçi oldu
İnternetten oyun konsolu sipariş eden genç, paketten kase çıkınca emniyete giderek şikayetçi oldu
Son dakika: İşsizlik ödenekleri Mayıs ayında da banka hesaplarına yatırılacak
Son dakika: İşsizlik ödenekleri Mayıs ayında da banka hesaplarına yatırılacak
Harvard profesörünün koronavirüs öncesi aldığı 5 milyon dolarlık hisseler, salgın sonrası 800 milyon dolara yükseldi
Harvard profesörünün koronavirüs öncesi aldığı 5 milyon dolarlık hisseler, salgın sonrası 800 milyon dolara...
Fenerbahçe, Atatürk'ün TBMM önündeki fotoğrafının yer aldığı dev pankartı Ülker Stadı'na astı
Fenerbahçe, Atatürk'ün TBMM önündeki fotoğrafının yer aldığı dev pankartı Ülker Stadı'na astı
Bangladeş'te koronavirüs nedeniyle iş bulamayan anne, saçını satıp bebeğine süt aldı
Bangladeş'te koronavirüs nedeniyle iş bulamayan anne, saçını satıp bebeğine süt aldı
Bilim insanları kanıtladı: Trump'ın önerdiği ilacın koronavirüse hiçbir etkisi yok
Bilim insanları kanıtladı: Trump'ın önerdiği ilacın koronavirüse hiçbir etkisi yok
Yasağa uymayan sürücü: Sadece marketler açıkmış, yollar da açık sanmıştım
Yasağa uymayan sürücü: Sadece marketler açıkmış, yollar da açık sanmıştım
THY uçağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ay-yıldız çizdi
THY uçağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ay-yıldız çizdi
Yeni aşkıyla görüntülenen Birce Akalay, sevgilisi görüntülenmesi diye her türlü taktiği denedi
Yeni aşkıyla görüntülenen Birce Akalay, sevgilisi görüntülenmesi diye her türlü taktiği denedi
Belediye hoparlöründen okunan İstiklal Marşı'na balkonlardan eşlik edildi
Belediye hoparlöründen okunan İstiklal Marşı'na balkonlardan eşlik edildi
Mehmet Özdilek: Maçları seyircisiz oynatmak cinayet gibi bir şey olur
Mehmet Özdilek: Maçları seyircisiz oynatmak cinayet gibi bir şey olur
Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Ramazan ayında alınması gereken tedbirleri açıkladı
Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Ramazan ayında alınması gereken tedbirleri açıkladı
Ceylan'ı döverek öldüren cani baba, 'Kızım istismara uğradı' diye şikayette bulunmuş
Ceylan'ı döverek öldüren cani baba, "Kızım istismara uğradı" diye şikayette bulunmuş
Sokak köpeğini av tüfeğiyle öldürüp çöpe atan çoban, hayvanseverleri ayağa kaldırdı
Sokak köpeğini av tüfeğiyle öldürüp çöpe atan çoban, hayvanseverleri ayağa kaldırdı
İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu
İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu
Koronavirüse yakalanan genç kadından karantina odası yorumu: 5 yıldızlı otel gibi
Koronavirüse yakalanan genç kadından karantina odası yorumu: 5 yıldızlı otel gibi
Brezilya'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenler için binlerce toplu mezar kazıldı
Brezilya'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenler için binlerce toplu mezar kazıldı
Koronavirüse karşı mücadele veren sağlık çalışanları için sosyal medyada paylaşılan 'Gerçek kahramanlar' karikatürü
Koronavirüse karşı mücadele veren sağlık çalışanları için sosyal medyada paylaşılan "Gerçek kahramanlar"...
Adana'da motosiklete çarpan otomobil sulama kanalına uçtu: 3 yaralı
Adana'da motosiklete çarpan otomobil sulama kanalına uçtu: 3 yaralı
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan koronavirüs açıklaması: Pik noktasına ulaştık
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan koronavirüs açıklaması: Pik noktasına ulaştık
İstanbul'da dehşet anları! Sürücü, tartıştığı kuryeyi otomobille metrelerce sürükledi
İstanbul'da dehşet anları! Sürücü, tartıştığı kuryeyi otomobille metrelerce sürükledi
Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı: Hayallarinin peşinden koşmayı bırakma
Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı: Hayallarinin peşinden koşmayı bırakma
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Ziya Selçuk Muhammet Emin Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu
Magazin Aslı Enver Fettah Can Hande Yener Rafet El Roman
Spor Falcao Lionel Messi Sergen Yalçın Ivan Obradovic Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Nisan Çocuk Ramazan 23 Nisan
Şu an buradasınız: Kendi yazdığı şiiri okuyan minik Serra duygulandırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.4.2020 13:57:27. #1.15#
title