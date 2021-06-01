KENDİ YAPTIKLARI ZIMPARA MAKİNESİYLE OKULUN SIRA VE MASALARINI YENİLEDİLER
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KENDİ YAPTIKLARI ZIMPARA MAKİNESİYLE OKULUN SIRA VE MASALARINI YENİLEDİLER

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

IĞDIR Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öğretmenleri, okuldaki atıl malzemelerle zımpara makinesi yaparak, yıpranan sıra ve masaları yenileyip, vernikledi.

IĞDIR Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öğretmenleri, okuldaki atıl malzemelerle zımpara makinesi yaparak, yıpranan sıra ve masaları yenileyip, vernikledi.

Iğdır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, okuldaki atıl malzemelerden zımpara makinesi yaptı. Metal işleri atölyesinde hazırlanan zımpara makinesini bahçeye kuran öğretmenler, 670 öğrencisi bulunan okulun yıpranan sıra ve masalarını yenileyerek, vernikledi.

Zımpara makinesini ve yapılan çalışmayı inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, öğretmenleri tebrik ederek, Okul müdürü ve öğretmenlerimizi kutluyorum. Bu sayede bütün okullarımızın eskimiş sıraları zımparalandıktan sonra verniklenerek eğitime kazandırılacak dedi.

Okul müdürü Necdet Özer de öğretmenler ve 2 personel ile metal işleri atölyesinde zımpara makinesinin yapıldığını belirterek, Zımpara makinesiyle eskimiş, kullanılmaz hale gelen okul sıraları sökülmeden, makineyle zımpara işlemi yapılıyor ardından vernikliyorlar. Eski sıraların çalışma sonrası yeni sıra olarak dönüşümü sağlanıyor. Seyyar olarak yapılan zımpara makinesiyle ilimizdeki okulların sıraları yenilerek öğrencilere hazır hale getirilecek diye konuştu.

KENDİ YAPTIKLARI ZIMPARA MAKİNESİYLE OKULUN SIRA VE MASALARINI YENİLEDİLER
KENDİ YAPTIKLARI ZIMPARA MAKİNESİYLE OKULUN SIRA VE MASALARINI YENİLEDİLER
KENDİ YAPTIKLARI ZIMPARA MAKİNESİYLE OKULUN SIRA VE MASALARINI YENİLEDİLER
KENDİ YAPTIKLARI ZIMPARA MAKİNESİYLE OKULUN SIRA VE MASALARINI YENİLEDİLER

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlkokul ve ana sınıflarında yüz yüze eğitim başladı
İlkokul ve ana sınıflarında yüz yüze eğitim başladı
Son Dakika: Okullarda yüz yüze eğitim 1 Haziran'dan itibaren başlıyor
Son Dakika: Okullarda yüz yüze eğitim 1 Haziran'dan itibaren başlıyor
Bakan Selçuk'tan telafi eğitimleriyle ilgili açıklama: Yarın netleşecek
Bakan Selçuk'tan telafi eğitimleriyle ilgili açıklama: Yarın netleşecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Meral Akşener Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Aslı Bekiroğlu Mehmet Ali Erbil
Spor Enes Ünal Ozan Tufan Şenol Güneş Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KENDİ YAPTIKLARI ZIMPARA MAKİNESİYLE OKULUN SIRA VE MASALARINI YENİLEDİLER - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 11:22:21. #1.14#

title