Kendi yaptığı pistten ölüme havalandı

30.09.2019 14:40

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, paraşüt kazasında yaşamını yitiren 63 yaşındaki Gürbüz Candemir'in, kendi yaptırdığı pistten havalandığı belirtildi.

Bozdağ Yaylası'nda, dün yamaç paraşütüyle havalandıktan kısa bir süre sonra ters rüzgar nedeniyle sert şekilde düşüp hayatını kaybeden Candemir'in, İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Candemir'in cenazesi, toprağa verilmek üzere Ödemiş'e götürüldü.

Kuzen Tufan Candemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amcasının oğlu olan Gürbüz Candemir'in yamaç paraşütü, rüzgar sörfü ve kayak gibi sporlarla ilgilendiğini söyledi.

Yaşanan kaza nedeniyle çok üzgün olduklarını dile getiren Candemir, şöyle konuştu:

"Hayat dolu bir insandı. Yaklaşık 5 bin uçuşu vardı. Hocaları eğiten biriydi. Son uçuşunda bir kaza meydana geldi, kurtarılamadı. Derinden sarsıldık. Uçmak çok mutlu olduğu bir işti. Bozdağ'da kendisi bir pist yaptırmıştı. Yamaç paraşütünün öncülerindendi. Yaptığı pisti üniversite öğrencileri, yamaç paraşütüne gönül verenler kullanıyordu. Son uçuşunu da o pistten yaptı."

Metin Gençpınar ise arkadaşının gökyüzü sevdalısı olduğunu söyledi.

Kazanın ters rüzgar nedeniyle meydana geldiğini öğrendiğini aktaran Gençpınar, "Uçmayı çok seven bir insandı. Uçmayı ekmek, su gibi severdi. Tutkusu eceli oldu. Çok sevdiği gökyüzü onu bizden aldı." dedi.

Mustafa Ali Kasap da 20 yıllık arkadaşını kaybetmenin acısını yaşadığını söyledi.

Zaman zaman uçuşa giderken arkadaşının malzemelerini taşıdığını anlatan Kasap, "Birçok kişi ona özenerek uçmaya başladı. Beni de uçma konusunda heveslendirdi ama kısmet olmadı. O sonsuzluğa uçtu. Onu kaybettiğimiz için çok üzgünüm." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA