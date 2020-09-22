Kendi yaptığı kazayı görüntüledi
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Kendi yaptığı kazayı görüntüledi

Gaziantep'te, seyir halinde olan bir otomobilin önündeki traktöre çarpma anları araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

22.09.2020 16:42 | Son Güncelleme: 22.09.2020 16:47

Gaziantep'te, seyir halinde olan bir otomobilin önündeki traktöre çarpma anları araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, 19 Eylül 2020 Cumartesi günü Şehitkamil ilçesi Bahattin Nakıpoğlu Caddesi Asri Mezarlık önünde meydana geldi. İddiaya göre, Asri Mezarlık yönünden otogar yönüne seyir halinde olan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, ışıkları geçtikten sonra önünde ani manevra yapan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen traktöre çarptı. Otomobilin traktöre çarpma anları ise araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kazanın ardından, iki araç cadde üzerindeki refüje çıkarken, iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Olayda, kimsenin yaralanmaması ise sevindirdi.

(İHA)

Kendi yaptığı kazayı görüntüledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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