Kendi yaktığı tarlada can verdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kendi yaktığı tarlada can verdi

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de tarlasında başlattığı yangından kaçamayan yaşlı adam yanarak can verdi.

Kendi yaktığı tarlada can verdi
05.09.2020 18:13 | Son Güncelleme: 05.09.2020 18:19

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de tarlasında başlattığı yangından kaçamayan yaşlı adam yanarak can verdi.

Olay, Kaman ilçesine bağlı İbrişim köyünde meydana geldi. Mustafa Vezi (91), hayvanlar otlamasın diye tarladaki otları yakmak istedi. Ateşin büyümesi ile alevlerin arasında kalan yaşlı adam yanarak can verdi. Tarladaki yangını gören Zafer Alkan adlı vatandaş, muhtara haber verdi. Muhtarın ilçe itfaiye ekiplerine bildirmesi ile bölgeye ekipler sevk edildi.

Kaman nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Mustafa Vezi'nin Kırşehir Huzurevi'nde kaldığı ve pandemi nedeniyle İbrişim köyünde yaşayan oğlu H.V.'nin evine izinli olarak geldiği öğrenildi. Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Muharrem İnce Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Sultan Alparslan
Magazin Fatma Girik Acun Ilıcalı Şevket Çoruh Müslüm Gürses
Spor Can Bartu Metin Oktay Burak Yılmaz Eddie Newton Rıza Çalımbay
Daha Fazla Kaza Ankara Göztepe Sakarya
Şu an buradasınız: Kendi yaktığı tarlada can verdi - Kırşehir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.9.2020 18:56:12. #1.14#
title