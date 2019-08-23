23.08.2019 13:07

Kendi vatandaşını dolandıran tercümana gözaltı

SAMSUN - Samsun'da bankaya para yatırmak isteyen Iraklı'ya tercümanlık yaparak yardım eden Iraklı kadın paranın 10 bin lirasını kendi hesabına yatırınca 'dolandırıcılık' suçundan gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'ndeki bir bankada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sadep S.H.A.M., memleketi Irak'tan Samsun'a gelerek ev satın almak istedi. Yanında getirdiği parayı bankaya yatırmak isteyen Iraklı şahıs, yine Iraklı olan ve gayri resmi tercümanlık yapan Duaa N.F.adlı kadından yardım istedi. Birlikte bankaya giden tercüman Duaa N.F. ile Iraklı şahıs, bankaya 100 bin lira yatırması için tercümana verdi. Tercüman kadın paranın 10 bin lirasını kendi hesabına, geri kalan 90 bin lirayı da parasının sahibinin hesabına yatırdı. Sadep S.H.A.M., 10 bin liranın kendi hesabına yatırılmadığını fark edince polise şikayette bulundu.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosu ekipleri olayla ilgili tercümanlık yapan Duaa N.F.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Duaa N.F. "güveni kötüye kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İHA