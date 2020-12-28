Kendi ürettikleri sahte içkiyi içen 1 kişi öldü, 1 kişi yoğun bakımda
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kendi ürettikleri sahte içkiyi içen 1 kişi öldü, 1 kişi yoğun bakımda

28.12.2020 16:02 | Son Güncelleme: 28.12.2020 16:06
Kendi ürettikleri sahte içkiyi içen 1 kişi öldü, 1 kişi yoğun bakımda

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde kendi ürettikleri sahte rakıyı içen 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde kendi ürettikleri sahte rakıyı içen 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Olay, dün gece saatlerinde Kocaali ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendi ürettikleri sahte rakıdan içen Dilaver Gül ve arkadaşı Bekir Y. fenalaştı. Yakınları tarafından Kocaali Devlet Hastanesine götürülen Dilaver Gül, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bekir Y.'nin ise ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özlem Zengin Fahrettin Koca Mustafa Şentop Mehmet Akif Ersoy
Magazin Seda Sayan Enis Arıkan Burak Özçivit Seren Serengil
Spor Domagoj Vida Cüneyt Çakır Fırat Aydınus Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza Oyunlar Türk Lirası Asgari Ücret
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kendi ürettikleri sahte içkiyi içen 1 kişi öldü, 1 kişi yoğun bakımda | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 16:11:11. #1.15#
title