Kendi ürettikleri sahte içkiyi içen 1 kişi öldü, 1 kişi yoğun bakımda

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde kendi ürettikleri sahte rakıyı içen 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Olay, dün gece saatlerinde Kocaali ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendi ürettikleri sahte rakıdan içen Dilaver Gül ve arkadaşı Bekir Y. fenalaştı. Yakınları tarafından Kocaali Devlet Hastanesine götürülen Dilaver Gül, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bekir Y.'nin ise ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı