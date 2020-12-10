Kendi ürettikleri 400 siperlikli maskeyi dağıttılar
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Kendi ürettikleri 400 siperlikli maskeyi dağıttılar

10.12.2020 18:01 | Son Güncelleme: 10.12.2020 18:05
Kendi ürettikleri 400 siperlikli maskeyi dağıttılar

Sinop Gençlik Merkezi personeli, gençlik liderleri ve gönüllü gençleri kendi ürettikleri siperlikli maskeleri halk pazarında dağıttılar.

Sinop Gençlik Merkezi personeli, gençlik liderleri ve gönüllü gençleri kendi ürettikleri siperlikli maskeleri halk pazarında dağıttılar.

Konu ile ilgili Sinop Gençlik Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Sinop Gençlik Merkezi Pandemi süreciyle mücadelede tedbir çalışmalarına oldukça önem veriyor ve bu kapsamda İnovasyon Atölyesi kapsamında personel ve gönüllü gençlerle yüz koruyucu siperlikli maske üretimi gerçekleştiriyor. Başta sağlık çalışanları olmak üzere resmi kurumlara iş yerlerine olmak üzere çok sayıda siperlik maske dağıtımı gerçekleştiriyor son çalışmalarıyla oldukça dikkat çeken Sinop Gençlik Merkezi semt pazarında sarış yapan pazarcı esnafına ve köylü pazarı satışı yapan kişilere 400 adet maske dağıtımı gerçekleştirdi. Üretimi yapılan siperlikli maskeler Kovid-19 salgını mücadelesi kapsamında belirli aralıklarla dağıtılmaya devam edecektir" denildi. - SİNOP

Kendi ürettikleri 400 siperlikli maskeyi dağıttılar
Kendi ürettikleri 400 siperlikli maskeyi dağıttılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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