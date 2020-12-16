Kendi ürettiği içkiden zehirlendi
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Kendi ürettiği içkiden zehirlendi

16.12.2020 11:51 | Son Güncelleme: 16.12.2020 11:55
Kendi ürettiği içkiden zehirlendi

Kırklareli'de bir kişi kendi ürettiği içki sebebiyle zehirlendi.

Kırklareli'de bir kişi kendi ürettiği içki sebebiyle zehirlendi.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesine bağlı Kırkköy köyünde yaşayan N.Ö. isimli şahıs, internet üzerinden satın aldığı etil alkol ile 5 litre rakı yapıp, 1 litresini içti. İçtikten sonra kendini kötü hissetmesi üzerine yakınları tarafından Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürülen şahsın içkiden zehirlendiği tespit edildi. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan N.Ö.'nün sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri tarafından 4 litre içkiye el konuldu. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 11:55:34. #1.15#
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