Kendi üretimini kendisi yapan tesislerle Kocasinan'ın tüm ihtiyaçları karşılanıyor

24.12.2019 12:58 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:03

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, teknolojik altyapısıyla dünya standartlarında üretim yapan asfalt plentinin yer aldığı şantiyede incelemelerde bulundu.



Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün daha etkin hizmet verebilmesi için yapılan tesisleri kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan Belediyesi olarak vatandaşlara en iyi hizmeti sunabilmek için tesis çalışmalarına önem veriyoruz. İhtiyaç duyulan her alanda kendi tesislerimizde üretim yapma noktasında gerekli altyapıya sahip örnek bir belediyeyiz. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı hizmet veren şantiyemiz, gerek asfalt çalışmaları gerekse müdürlüğümüzün sahada bütün uygulamalarıyla ilgili yapılan çalışmaların merkezi konumundadır. Bu sayede kırsalından şehir merkezine kadar Kocasinan'ın her bir noktasına kesintisiz hizmet ulaştırılmaktadır. Kayseri'de kamuda en yüksek kapasiteye sahip tesisimizle önümüzdeki yıl yapacağımız çalışmalarımızın planlaması adım adım ilerliyor. Bütün gayretimiz, gerek ulaşımda gerek alt yapıda bütün talepleri belirleyip, ihtiyaçları tamamlamış bir Kocasinan'ı hemşehrilerimizin hizmetine sunabilmektir. Bunun için de bu tesisimiz gibi kendi kendine yetebilen ve kendi ihtiyaçlarını kendisi karşılayabilen bir Kocasinan için çalışıyoruz. Tesis noktasında yapmış olduğumuz çalışmalar artık sona yaklaştı. Etap etap yapmış olduğumuz çalışmalarla birlikte Kocasinan'ımızın her ihtiyacını belediyemizin kendi imkanlarıyla çözmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ı her yönüyle daha ileriye taşıyarak, en güzel yatırımları vatandaşların hizmetine sunacaklarını belirterek sözlerini tamamladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA