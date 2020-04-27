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Kendi özlemini unuttu anneannesini teselli etti

İzmir'de yaşayan ilkokul birinci sınıf öğrencisi İklim Güneş, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan anneannesini ne kadar özlediğini belirten bir video çekerek anneannesine gönderdi.

27.04.2020 11:07 | Son Güncelleme: 27.04.2020 11:07
Kendi özlemini unuttu anneannesini teselli etti

İzmir'de yaşayan ilkokul birinci sınıf öğrencisi İklim Güneş, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan anneannesini ne kadar özlediğini belirten bir video çekerek anneannesine gönderdi. Minik kız mesajında büyükşehirlere giriş çıkışların kısıtlı olması nedeniyle İzmir'e gelemediği için üzülen anneannesini de teselli ederek, "İnşallah salgın bitecek ve biz seninle yine akşamları salep içmeye gideceğiz" dedi.

İzmir'de oturan ilkokul birinci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki İklim Güneş, korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan milyonlarca kişiden sadece biri. Bütün günü evde geçiren minik kızın en büyük özlemi ise anneannesi. Büyükşehirlere giriş çıkışların kısıtlanması nedeniyle İzmir'e gidemeyen 59 yaşındaki anneanne Özden Doğan'a çektiği video ile sevgisini gösteren minik kız, anneannesini teselli etmeyi de ihmal etmedi. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde oturan 59 yaşındaki Özden Doğan'a bir mektup ve görüntülü mesaj gönderen İklim Güneş, anneannesine "Anneanneciğim seni çok ama çok özledim. Anneanneciğim korona virüs olduğu için İzmir'den Alaşehir'e gelemiyoruz. Ama kısa zamanda görüşeceğiz yani eski zamanlarımıza döneceğiz. Ben de okuluma başlayacağım, sen de trenle rahatlıkla İzmir'e gelebileceksin. Bir de şunu söylemek istiyorum. Alaşehir'den İzmir'e geldiğinde akşam birlikte yemeğimizi yedikten sonra üstümüzü giyinip salep içmeye gidelim ve sohbetimizi edelim." diyerek eski günlere duyduğu özlemi dile getirdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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