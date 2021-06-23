Kendi oyuncağını kendin yap!

Lüleburgaz Belediyesi'nin park etkinlikleri kapsamında düzenlediği "Kentli Çocuk Yıldızlar Altında" etkinliklerinin bir sonraki durağı Sinan Atakan Yavuz Parkı oldu.

"Çocuklar hem eğlendi hem öğrendi"

Gerçekleştirilen parmak örgü etkinliğinde çocuklar hem eğlendi hem de öğrendi.

Lüleburgaz Belediyesi'nin çocuklara yönelik gerçekleştirdiği etkinlikler doludizgin devam ediyor. Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen "Kentli Çocuk Yıldızlar Altında" etkinlikleri doğrultusunda çocuklar hem öğreniyor hem de eğleniyor. Geçtiğimiz hafta maske boyama etkinlikleri yapılırken bu hafta Sinan Atakan Yavuz Parkı'nda parmak örgü etkinliği gerçekleştirildi. Çocuklar, eğitmenler eşliğinde düzenlenen etkinlikte parmak örgüyle kendi oyuncaklarını yaptı.

Kaynak: Bültenler