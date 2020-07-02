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Kendi markasını geliştiren öğrenciler 3 ayda yüzde 715 büyüdü

Türkiye'de üniversitelerde öğrenim gören 27 yaş altındaki öğrenciler 'Askıda Girişimcilik' projesinde buluştu.

Kendi markasını geliştiren öğrenciler 3 ayda yüzde 715 büyüdü
02.07.2020 12:08 | Son Güncelleme: 02.07.2020 12:12

Türkiye'de üniversitelerde öğrenim gören 27 yaş altındaki öğrenciler 'Askıda Girişimcilik' projesinde buluştu. Sponsorlar ve üniversite öğrencilerini bir araya getiren Acadebi Genel Koordinatörü Ali Şen, "Bu gençler, kendi ürünü ve markasıyla son 3 ayda yüzde 715 büyüdü. Şu anda devletten kredi kullanan genç, para kazanıp devlete vergi verir hale geldi. 2.5 ayda bin 200 mağaza kurduk, yıl sonuna kadar hedefimiz 100 bin mağaza kurmak" dedi.

Dijital çağın en güçlü özellikleri olan e-ticaret, stoksuz ticaret ve multi level marketingi birleştirdiğine dikkat çekerek, girişimcilerin kendi markalarıyla online satış yapmasına olanak tanıdığını belirten Acadebi, gençlere büyük bir fırsat sunduğuna duyurdu. Üniversite öğrencilerinin kendi markalarını e-ticaret mağazası üzerinden ücretsiz açabildiği ve stoksuz satışa başlayabildiği belirtildi. Bugüne kadar en başarılı olan girişimciler de İstanbul'da bir araya geldi.

"4.5 TRİLYON DOLARLA E-TİCARET BÜYÜDÜ"

Askıda girişimciliği, Türkiye'de 207 üniversite, 7 milyon 749 bin 600 üniversite öğrencisinin, üniversitede okurken finansal sorunlarını ortadan kaldırıp geleceğe hazırlanırken kullandıkları bir formül olarak tanımlayan Acadebi Genel Koordinatörü Ali Şen, "Türkiye'de bu gücü ortaya çıkartırken iki büyük unsuru ele aldık. Bunlardan birincisi dünya dijital platformda büyük bir çağ atladı. 4.5 trilyon dolarla e-ticaret en büyüğü haline geldi. Bunun yanında multi level marketing 255 milyar dolarla büyük bir güç. Bu ikisini birleştirip gençleri geleceğe hazırlayan ve onlara e-ticaret mağazası ve markasını yaptıran bir formasyon. Bu 'Acadebi' bünyesinde ortaya çıkartılan bir proje. Askında girişimcilik şu, Türkiye'de yıllarca burs verildi. En son devletin üzerine son 10 yılda 25 milyar TL yük geldi. 340 bin öğrenci KYK kredisi nedeniyle borçlu. Askıda girişimde yatırımcı, desteklemek istediğin genç adına finansal yapıyı organize edip onlara mağazasını açma konusunda öncülük yapıyor. Genç mağazasını açıyor. Bunu yapan kişi gencin önünü açıp büyümesini sağlıyor. Bunun yanında büyük bir finans kaynağı sağlayıp yeni askıda girişimlere devam ediyor" diye konuştu.

"GENÇLERLE BİRLİKTE 2.5 AYDA BİN 200 MAĞAZA KURDUK"

E-ticaretin geldiği noktanın pandemi nedeniyle hızla büyüdüğünü ifade eden Ali Şen, "Pandemiden sonra 5 yılda geleceğimiz yere bir yılda gelme konusunda muhteşem rakamlar çıktı. Amazon, Ali Ekspres gibi markalar Türkiye'de iyi şeyler yaparken 'Acadebi' bunların tam önünde network ile e-ticareti birleştirip gençlere bir yol çıkarttı. Bu gençler, kendi ürünü ve markasıyla son 3 ayda yüzde 715 büyüdü. Şu anda devletten kredi kullanan genç, para kazanıp devlete vergi verir hale geldi. 41 üniversitede bunun planlamasını yapıp startını verdik. Gençlerle birlikte 2.5 ayda bin 200 mağaza kurduk. Yıl sonuna kadar hedefimiz 100 bin mağaza kurmak" ifadelerini kullandı.

GİRİŞİMCİLER PROJELERİNİ ANLATTI

Erciyes Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde okuyan Rabia Arı (22), geliştirdiği projesi hakkında, "Projem kahve ve çikolata ikilisini birlikte sunmaktı. Bunu e-ticaret üzerinden yapıp dünya pazarına açılmayı hedefledik. Ama bu proje pandemi nedeniyle yarım kaldı. Ben de bu projeyi 'Acadebi' bünyesinde yapabileceğimi düşündüm. Hazır bir e-ticaret sitesi olması bizim için iyiydi. Üniversite öğrencisi olduğumdan bir iş yeriyle anlaşmak daha zordu. Ekiple birlikte yaptığımız bir iş olduğundan büyümemiz de hızlı oldu. Ben normalde 550 lira kredi alırken buradan kazandığım ilk ayımda 3 bin liraydı 500 lirasını vergi ödeyip 2 bin 500 lira kazandım" dedi.

Çift lisans mezunu olduğunu ve hayallerine girişimcilik ile kavuştuğunu anlatan Evliya Kütük (34), "Eski bir öğretmen ve hemşireyim, çift lisans mezunuyum. Ancak iki mesleğimi de icra etmiyorum. Mesleği icra ederken sorgulamaya başladım. Nereye kadar hayalimdeki hayatı yaşayamadan devam edeceğim diye düşündüm. Devasa firmalara baktığımda dijital dönüşümü gördüm. Teknolojinin yıkıcı ve ezici gücünün ilerlediğini fark ettim" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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