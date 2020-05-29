Kendi kullandığı traktörün altında can verdi
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Kendi kullandığı traktörün altında can verdi

- Kendi kullandığı traktörün altında can verdi Kahramanmaraş'ta kendi kullandığı traktörün altında kalan sürücü, feci şekilde can verdi.

29.05.2020 13:28 | Son Güncelleme: 29.05.2020 13:32

- Kendi kullandığı traktörün altında can verdi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta kendi kullandığı traktörün altında kalan sürücü, feci şekilde can verdi.

Kaza, Dulkadiroğlu İlçesi Karacasu Mahallesi Karşıyaka mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Hasan Kırıcı yönetimindeki kum yüklü traktörüyle seyir hainde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. takla atan traktörü ve römorkunun altında kalan Hasan Kırıcı olay yerinde hayatını kaybetti. Hasan Kırıcı'nın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kendi kullandığı traktörün altında can verdi

Kaynak: İHA

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