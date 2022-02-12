Kendi kendisiyle cinsel ilişkiye girmek isteyen vücut geliştirmeci, açıklamalarıyla ağızları açık bıraktı - Haberler
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Kendi kendisiyle cinsel ilişkiye girmek isteyen vücut geliştirmeci, açıklamalarıyla ağızları açık bıraktı

Haberler.com, Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Kazakistanlı bir vücut geliştirmeci olan Yuri Tolochko, kendi kendisiyle cinsel ilişkiye girmek istediğini açıkladı. Tolochko şu anda bunu nasıl gerçekleştirebileceği yönünde araştırmalarda bulunduğunu ifade etti.

The Dating Show'da sunucu Pete Wicks ve Cici Coleman'ın sorularını yanıtlayan 37 yaşındaki Kazakistanlı vücut geliştirmeci Yuri Tolochko daha önce kendi kokusuyla tatmin olması nedeniyle gündeme oturmuştu. Tolochko şimdi de kendi kendine cinsel ilişkiye girmenin yollarını aramaya başladığını belirtti.

Kendi kendisiyle cinsel ilişkiye girmek isteyen adam, açıklamalarıyla ağızları açık bıraktı

"KENDİMİ İZLEMEKTEN ZEVK ALIYORUM"

Sık sık kendi kayıtlarını izlediğini ve bundan zevk aldığını belirten Tolochko cinsel olarak en beğendiği kişinin ise yine kendisi olduğunu anlattı. Mart ayında oyuncak eşi Margo'dan ayrılma kararı alan Yuri Tolochko daha fazla yalnız kalmak istemediğini söyledi.

Kendi kendisiyle cinsel ilişkiye girmek isteyen adam, açıklamalarıyla ağızları açık bıraktı

"YENİ BİR OYUNCAKLA EVLENEBİLİRİM"

Tolochko, şu anda yalnız olduğunu ancak ilerleyen dönemde yeni bir oyuncak bebekle dünyaevine gireceğini belirtti. Ayrıca düğün yapmayı düşünmediğini de sözlerine ekledi.

Kendi kendisiyle cinsel ilişkiye girmek isteyen adam, açıklamalarıyla ağızları açık bıraktı

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Cinsel İlişki, Cinsellik, Cinsellik, Dünya, Haberler

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Yorumlar (2)

Kuman:

Rus asıllı Kazak vatandaşı! Bir kazak bunu söyleme cesaretini asla kendinde bulamaz!

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Tutankamon Hoca:

dırdır yok cır cır yok vır vır yok şunu istedi bunu istedi yok yöntemi bulursan bizede acıkla bir kücük altn bil alacak para kalmadı faturalar bezdirdi evlilik 300 binden başlıyo haber ver bulursan yolunu

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