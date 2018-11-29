Kendi Kendine Elektrik Üreten Makine Tanıtıldı

Almanya'da Azeri Türk Emil Mammiev tarafından üretilen, dışarıdan hiçbir güç kaynağına ihtiyaç duymadan kendi kendine elektrik üretebilen cihazın tanıtımı yapıldı.

Dünyada ilk kez kendi kendine elektrik üreten makine basın toplantısı yapılarak kamuoyuna tanıtıldı. buluşu gerçekleştiren Azeri Türklerinden Emil Mammiev, sponsoru Murat Rona, Rimatek şirketi sahibi ve projenin destekçisi iş adamı Hüseyin Aydın, Tural Paşayev ve Patent Avukatı Dr. Armin Hamel'in de hazır bulunduğu basın toplantısında bu cihazın benzerinin bulunmadığı ifade edildi.

YAPIMI 1 YIL SÜRDÜ Yaklaşık bir yıl önce yapım aşamasına geçilen cihazın tahmin edilmeyen bazı aksaklıklar gösterdiği fakat bu problemlerin çözüldüğüne dikkat çekildi. Cihazın tamamen fizik kanunlarına sadık kalarak çalıştığını anlatan Emil Mammiev, "Biz buna pandülüm hareketi diyoruz. Pandülüm hareketi de bir güçtür. Güç olamadan hayatta hiçbir şey hareket edemez. Enerji de olamaz. Biz de bu pandülümde bir güç keşfetmişiz ve hem devir hem de basıncın gücünü kullanarak enerji üretiyoruz. Bu aletin içerisine kendi gücünü kendinden alan elektrikli küçük motor ve küçük kompresör koyduk. Kendi giderini de kendisi karşılıyor. Bu alet ile 1500 kilovat saat elektrik üretebiliyoruz. Şu anda prototip olarak ürettiğimiz bu cihaz ile dışarıya yarım kilovat enerji verebiliyoruz. Bu cihazdan 10, 50, 100 ve 200 Kilovatlık enerji alınabilmesi için çizimini yapıp, hesaplatma bürosuna göndermemiz gerekiyor ki ana gövdeye koyduğumuz milin 3 ton ağırlığını kaldırması için ne kadar ağırlığını kaldırması lazım. Bundan sonra yapılacak olan cihaz prototip değil, haftanın 7 günü 24 saat enerji üretebilecek makine olacak" şeklinde konuştu.

SATIŞI DÜŞÜNÜLMÜYOR Konuyla ilgili İHA'ya açıklamada bulunan Emil Mammiev, buluşunu gerçekleştirdikleri cihazı satmayı düşünmediklerini dile getirdi. Mammiev, burada 300 kilovat gücünde elektrik üretebilen cihazı kurarak elde edilen elektriğin satışını gerçekleştirmeyi düşündüklerini, cihazın satışının ise söz konusu olmadığına da sözlerine ekledi. Almanya'da Uluslararası Patent başvurusunu yaptıklarını da kaydeden Mammiev, en yakın zamanda üretime geçmeyi planladıklarını vurguladı. İmkanlar dahilinde 300 kilovat kapasiteli ilk modelin kurulma çalışmalarına başlayacaklarını da ifade etti.

(İHA)