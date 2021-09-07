Kendi İsteği ile Kaydını Sildirmek İsteyen Öğrencilerimizin Dikkatine
Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrencilerimizÜniversitemizhttps://belge. mu. edu.
Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrencilerimiz
Üniversitemiz
https://belge. mu. edu. tr adresinden e-posta kullanıcı adı ve şifrenizle sistemde bulunan kayıt silme belgesini doldurularak onaylar tamamlandıktan sonra belgenin çıktısı ve ıslak imzalı dilekçe ile birlikte
ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulunuza
başvurunuzu yapınız.
Not:
Üniversitemize e-devlet üzerinden kayıt yaparak eğitime hiç başlamayan ve şifre almayan öğrencilerimiz http://www. bidb. mu. edu. tr/Icerik/bidb. mu. edu. tr/Duyuru/brosurbidbjpg. jpg adresinde bulunan duyuruyu inceleyerek şifrelerini alıp işlemlerini başlatabilirler.
Kaynak: Habermetre