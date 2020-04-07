Kendi işlerini kendileri görüyorlar Edirne'de, Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan hükümlüler, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında, hem kurum çalışanlarının hem de diğer hükümlülerin kullanımı için maske üretiyor.

Edirne'de, Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan hükümlüler, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında, hem kurum çalışanlarının hem de diğer hükümlülerin kullanımı için maske üretiyor. 6 hükümlü tarafından günde 800 maske üretiliyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyada pandemi olarak ilan edilen Covid-19 ile mücadele kapsamında, Edirne'de Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan 6 hükümlü tarafından her gün 800 adet maske üretiliyor. Etüv cihazında sterile edildikten sonra hijyenik koşullarda paketlenen maskeleri, hem kurum çalışanları hem de cezaevinde bulunan diğer hükümlüler kullanıyor.

Öte yandan, Ceza İnfaz Kurumları'ndan Sorumlu Edirne Cumhuriyet Savcılığından yapılan açıklamada, Adalet Bakanlığı'nın öngördüğü tedbirlerin en üst düzeyde ve titizlikle uygulandığını belirtilerek, söz konusu cezaevlerinde herhangi bir sorun yaşanmadığı açıklandı. - EDİRNE

Kaynak: İHA