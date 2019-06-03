Kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülere 50 bin TL'ye kadar hibe desteği için 2019...
Kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülere 50 bin TL'ye kadar hibe desteği için 2019 yılı 2. dönem başvuruları kabul edilmeye başlandı.
Kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülere 50 bin TL'ye kadar hibe desteği için 2019 yılı 2. dönem başvuruları kabul edilmeye başlandı.
Kaynak: AA
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