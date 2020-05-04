Kendi imkanlarıyla mahallesini dezenfekte ediyor

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Bayramşah Mahallesi Muhtarı Şaban Çağın mahallesini Korona virüse (Covit-19) karşı kendi imkanları ile dezenfekte ediyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Bayramşah Mahallesi Muhtarı Şaban Çağın mahallesini Korona virüse (Covit-19) karşı kendi imkanları ile dezenfekte ediyor.

İnegöl Belediyesi'nin göndermiş olduğu dezenfektanları Bayramşah Mahallesi muhtarı traktörüyle mahallenin tamamını dezenfekte etti. Muhtar Şaban Çağın belediyenin göndermiş olduğu dezenfekte için teşekkür ederek, "Belediyemiz mahallemiz için dezenfektan talep ettik. Daha sonra bizlere gönderdikleri dezenfektanı traktörümüz arkasındaki ilaçlama tankına koyarak, bütün mahalleyi Korona virüse (Covit-19) karşı dezenfekte ettik" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA