Kendi imkanlarıyla köye giriş çıkışları kontrol altına aldılar Bilecik'in Osmaneli ilçesi Ağlan köyünde muhtar ve gönüllü vatandaşlar köylerine giren çıkanı Korona virüs (covid-19) salgınına karşı kontrol ediyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesi Ağlan köyünde muhtar ve gönüllü vatandaşlar köylerine giren çıkanı Korona virüs (covid-19) salgınına karşı kontrol ediyor. Köyde ikamet etmeyen yabancıları köye almıyor.

Korona virüs(covid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın verdiği yetkiyle köyü satıcılara kapattıklarını anlatan Muhtar Kasım Balcı, "Gönüllü vatandaşlarımız ve azalarımızla köyümüzde tedbirler almaya başladık. Bu tedbirler dahilinde köyümüzde ikamet edenlerin dışında gelen vatandaşları köye almıyoruz. Köydeki vatandaşlarımıza 'evde kal' çağrısı yaparak evlerinde çıkmamaları için gereken tüm tedbirleri aldık. Köyümüzün girişi, çok işlek bir yol olduğu için gelen giden çok oluyor. Bu giriş çıkışları kontrol altına almak için çalışma başlattık. Bunun yanında seyyar satıcı ve satış amaçlı gelenlere girişleri yasakladık. Azalarımız ve gönüllü vatandaşlarımız köy girişinde nöbet tutuyor. Gelen vatandaşlarımızın ateşlerini ölçüyoruz. Buradaki amacımız, köyümüze bu hastalık girmesin. Biz tedbirlerimizi alalım istedik. Bu hastalığı köyümüze sokmayacağız. İnşallah bu hastalık ülkemizin üzerinden gider ve refaha kavuşuruz dedi.

Köyde 70 hane 300 nüfusun olduğunu belirten Muhtar Balcı "Bizim mücadelemiz, herhangi bir vatandaşımıza bu hastalığın bulaşmamasıdır. Köyde herhangi bir vatandaşımız rahatsızlandığında bize bildirmeleri için ev ev gezip vatandaşlarımızı bilinçlendirdik. Gecenin hangi saati olursa olsun hastamıza derhal müdahale eder ve ilçedeki en yakın hastaneye ulaşmasını sağlarız. Biz bu özveriyle bu hastalığın köyümüze girmesine müsaade etmeyeceğiz. 'Evde kal' çağrılarımıza vatandaşlarımız uyuyor. Mücadelemizi yapıyoruz. Köyümüzde aldığımız tedbirler nedeniyle herhangi bir şeye ihtiyacı olan olursa bizi arıyor. Biz de onların ihtiyaçlarını alıyoruz. Eczane, gıda ihtiyacı gibi konularda bizleri arayan köylümüzün ihtiyaçlarını alıp evine kadar götürüyoruz. Yeter ki onlar evde kalsın biz onların her isteğini imkanlar ölçüsünde yerine getiririz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA