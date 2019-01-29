Kendi İmkanlarıyla Bağlattıkları Kanalizasyon 10 Yıl Dayandı (2)

Kendi İmkanlarıyla Bağlattıkları Kanalizasyon 10 Yıl Dayandı (2)

MASKİ'DEN AÇIKLAMAManisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (MASKİ) yapılan yazılı açıklamada, kanalizasyon hattı döşenmesi istenilen bölgede, henüz imar planı uygulaması olmadığı belirtildi.

Kendi İmkanlarıyla Bağlattıkları Kanalizasyon 10 Yıl Dayandı (2)

MASKİ'DEN AÇIKLAMA

Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (MASKİ) yapılan yazılı açıklamada, kanalizasyon hattı döşenmesi istenilen bölgede, henüz imar planı uygulaması olmadığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılacak imar planı çalışması sonrasında yol sınırları değişebileceğinden bu bölgede ana kanalizasyon hattı döşeme çalışması gerçekleştirilememektedir" denildi.

Kaynak: DHA
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