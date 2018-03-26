Kendi İmkanları ile Utv Yaptı, Adına da 'Rahna' Dedi

Bilgisayar Öğretmeni olmasına rağmen Rize Sanayisi'nde aile şirketlerinde çalışan Yasin Şafak, kendi imkanlarıyla bölgenin ilk yerli UTV'sini üretti. Üretimini gerçekleştirdiği bölgenin ilk yerli UTV'sine ise Rize bölgesinde örümceğe verilen isim olan 'Rahna' ismini verdi.

Yeğenlerine küçük bir motorlu araba yapmak için başlattığı projeyi daha sonra kendileri de kullanabilmek için biraz büyüten Şafak, ortaya 250 CC'lik motoru olan, 4x4 çekiş sistemine sahip, bağımsız süspansiyonla arazi şartlarına daha rahat ilerleyebilen ATV araçlarının daha gelişmiş bir modeli olan UTV (Utility vehicle) yaptı. Yolda veya arazide gitmek için dizayn edilen araca Rize'de örümceğe verilen ad olan 'Rahna' ismini veren Şafak, 4 ileri ve 1 geri vitesi bulunan aracına yük taşıyabilmesi için bir de kasa yaptı.

"Biz de binelim" istedik

Kaza yapmış bir scootera ait motorla yola çıktıklarını ve daha sonra projenin giderek büyüdüğünü dile getiren Şafak "Yeğenlerime küçük bir motorlu araç yapmak istedim. Sonra bu fikir biraz daha ilerleyince 'biz de binebilelim' diye arabayı biraz daha büyültelim dedik. Sonra biraz daha büyüdü önüne geçilmez bir hal aldı ve bu noktaya kadar geldi, bu şekilde bir UTV ortaya çıktı. Arabada kaza yapmış bir 250 CC'lik scooter motoru kullandık. Arabanın kasasına göre motoru biraz hafif kaçtı, bunu güçlendirmek için yardımcı bir araba şanzımanı kullandık. Yapımı biraz uzun sürdü çünkü Rize şartları elverişli olmadı. Bazı parçaları dışarıdan getirtmek zorunda kaldık. Göstergeleri falan yurt dışından getirttirdik ve o şekilde topladık aracı" dedi.

Maliyeti 20 bin TL'yi buldu

Ürettikleri UTV'nin arazi şartlarında rahatlıkla ilerleyebilemsi üzerine araca örümcek anlamına gelen 'Rahna' ismini verdiklerini dile getiren Şafak "Rahna, buralarda örümceğe verilen isimdir. Biz de örümcek araba diyoruz yani Rahna. Maliyeti 20 bin lirayı buldu bize" ifadelerini kullandı.

Destek bulabilmeleri halinde seri üretime geçmek istediklerini sözlerine ekleyen Şafak "Seri üretime geçmek isteriz tabi. Bunun için desteğe ihtiyacımız var. Destek olduktan sonra üretim mümkün. Biz bütün aşamalarını projelendirdik, önce bilgisayar ortamında çizilerek hesaplandı ve sonra işleve geçildi. Seri üretime geçtiğinde maliyeti de düşecektir" şeklinde konuştu. - RİZE