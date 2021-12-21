MUŞ (İHA) - - Kendi imkanıyla okuma yazma öğrenen engelli kadın 2. şiir kitabını hazırlıyor

MUŞ - Muş'ta çocuk yaşta geçirdiği hastalık nedeniyle okula gidemeyen ve kendi imkanlarıyla okuma yazma öğrenen 33 yaşındaki engelli kadın Evindar Sayılgan, 2. şiir kitabını çıkarmaya hazırlanıyor.

Merkeze 50 kilometre mesafedeki Altınova beldesinde ailesiyle birlikte yaşayan Evindar Sayılgan, ilk kitabı 'Bayram Şekeri'nin ardından ikinci kitabı için çalışmalara başladı. Çocuk yaşta geçirdiği felç nedeniyle yatağa bağlı yaşayan Sayılgan, evde kendi çabalarıyla okuma yazma öğrenerek içindeki duyguları yazıya döktü. Şiire yatkın olduğu çevresi tarafından fark edilen Sayılgan, kendi kitabını çıkararak engelli bireylere örnek oldu. İkinci kitabı için de yazmaya başlayan Sayılgan, kısa sürede yeni sayısını çıkarmayı hedefliyor.

Geçirdiği çocuk felci yüzünden yıllarca yatağa bağlı kaldığını anlatan Emine Sayılgan, bu yüzden okula gidemedi. Okuma yazmayı kendi imkanlarıyla öğrendiğini ifade eden Sayılgan, "Yazı yazmaya başladım ve bunların şiire dönüştüğünü bilmiyordum. Zamanla yazdıklarımı çevremdekilere okudum, ağabeyime gösterdim. Bir hocayla tanıştım. O, şiirlere baktı ve 'kitap çıkartalım' dedi. Sonra dosyayı gönderdim, kitap çıktı. Farklı antolojilerde şiirlerim yayınlandı. Şu anda ikinci çıkaracağım kitabımı yazmaya devam ediyorum" dedi.

"Yazmadığım zaman bir yanım eksik kalıyor"

Yazmanın kendisi için tutunacak dal ve nefes olduğunu vurgulayan Sayılgan, "Yazmadığım zaman bir yanım eksik kalıyor. Kendimi ifade edebiliyorum. Birçok kişiye örnek olur inşallah. Engelli kardeşlerimiz pes etmesinler. İllaki her insanın yapabileceği bir şeyler vardır. Ben şiir yazdıysam bir başkası resim yapar, diğeri oyunculuk yapar, yüzücü olur. Hiçbir şey yaşamak için engel değil. Yazarak birçok şeyi başardım. Kendimle yüzleştim. Benim de hayallerim, umutlarım varmış. Meğerse benim de içimde birikmiş çok şey varmış dediğim çok zaman oldu. Eğer yazmasaydım dört duvar arasında belki hiç kimsenin benden haberi olmayacaktı. Yazılarımı ilk başta kağıda yazıyordum. Ağabeyim bunu fark edince bana bilgisayar aldı ve bilgisayar kullanmasını öğretti. Şu an yazılarımı bilgisayarda yazıyorum. Hem daha rahat hem de daha kolay" diye konuştu.