Kendi imal ettiği sahte içkileri marketinde satarken yakalandı
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Kendi imal ettiği sahte içkileri marketinde satarken yakalandı

Kendi imal ettiği sahte içkileri marketinde satarken yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da kendi imal ettiği sahte içkileri yine kendine ait markette satan şüpheli jandarma tarafından yakalandıAntalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından merkez Döşemealtı İlçesi Ilıca Mahallesinde ikamet eden M.A.

Antalya'da kendi imal ettiği sahte içkileri yine kendine ait markette satan şüpheli jandarma tarafından yakalandı

Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından merkez Döşemealtı İlçesi Ilıca Mahallesinde ikamet eden M.A. isimli şahsın sahte içki imal ederek kendisine ait markette sattığının tespit edildi. Yapılan baskında 13 litre sahte içki, 24 adet boş içki şişesi ile bin 50 adet bandrol ve bin 50 adet şişe kapişonu ele geçirildi. Yakalanan malzemelere el konulurken şüpheli M.A ise ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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