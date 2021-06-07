Kendi ihtiyaçlarını kadar ektikleri çilek bahçesini devlet desteğiyle büyüttüler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kendi ihtiyaçlarını kadar ektikleri çilek bahçesini devlet desteğiyle büyüttüler

İhlas Haber Ajansı / Cem Kaan Toka - Haberler | Güncel

Kendi ihtiyaçlarını kadar ektikleri çilek bahçesini devlet desteğiyle büyüttüler -Pazarda yüksek fiyatına kızdılar şimdi 16 dönümlük çilek bahçeleri var Çilek üreticisi Yalçın Nar;

Kendi ihtiyaçlarını kadar ektikleri çilek bahçesini devlet desteğiyle büyüttüler

-Pazarda yüksek fiyatına kızdılar şimdi 16 dönümlük çilek bahçeleri var

Çilek üreticisi Yalçın Nar;

"Senede 24 ton çilek üreterek bu işin ticaretine başladık"

"Hedefimiz 100-150 dönüm alanda çilek üretmek"

BİLECİK - Bilecik'te pazardan aldıkları çileğin yüksek fiyatına kızan Yalçın Nar ve eşi, şimdi köylerinde 16 dönümlük çilek bahçeleri var. Hedeflerinin 150 dönümü çıkartmak isteyen Nar çifti, ürünlerini diğer şehirlere satmayı amaçlıyor.

Bilecik merkeze bağlı Ulupınar Köyü'nde yaşayan Yalçın Nar, bir gün eşiyle birlikte gittikleri pazardan aldıkları çileğin yüksek fiyatına kızarak küçük çaplı kendileri ve çocuklarının yiyeceği kadar çilek üretmeye başladıklarını anlattı. Ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün desteğiyle başta 2,5 dönüm olan bahçesinden yüksek verim alan Nar, ilk olarak alanını 6 dönüme, ardından 16 dönüme çıkardılar. Çilek fidesi sayısını 125 bine çıkaran Nar, "Eşimin tavsiyesi üzerine biz bu işe girmiştik. Bir gün pazara gittiğimizde çilek alalım dedik. Baktık fiyatı çok yüksek. Dedik ki biz bahçemize, kendi ihtiyacımız kadar çilek ekelim, ama ufak bir hobi bahçesiyle başlamışken şu anda 16 döneme çıkardık. Şimdi senede 24 ton çilek üreterek bu işi pazara dönüştürdük. Çok da memnunuz. Şu anda dönümünde 1 buçuk ton gibi çilek üretmekteyiz" dedi.

"Hedefimiz 100-150 dönüm çilek"

Ürettikleri çilek hakkında bilgi veren Nar, "Çileğimizin cinsi 'albion' cinsidir. Yüksek rakımı sever, aroması çok güzeldir. Dün itibariyle ilk hasadımızı gerçekleştirdik. İnşallah bundan sonra da devam edeceğiz. Benim bundan sonraki hedefim 100-150 dönümde üretim yapmak. Şehirlerarasına da satışımızı inşallah gerçekleştirmek istiyoruz. Biz buraya kadar geldiysek inanıyorum ki onu da başarırız. Şimdi burada sezonun ilk hasadını yapacağız. Çileği toptan 10, kilo bazında da 15 liradan satmaktayız" dedi.

Kendi ihtiyaçlarını kadar ektikleri çilek bahçesini devlet desteğiyle büyüttüler
Kendi ihtiyaçlarını kadar ektikleri çilek bahçesini devlet desteğiyle büyüttüler
Kendi ihtiyaçlarını kadar ektikleri çilek bahçesini devlet desteğiyle büyüttüler
Kendi ihtiyaçlarını kadar ektikleri çilek bahçesini devlet desteğiyle büyüttüler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cem Kaan Toka

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Sedat Peker Meral Akşener Mustafa Şentop Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Hazal Kaya Seda Sayan İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Fatih Terim Burak Yılmaz Merih Demiral Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kendi ihtiyaçlarını kadar ektikleri çilek bahçesini devlet desteğiyle büyüttüler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 22:27:13. #1.14#

title