Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye ekonomisine yönelik spekülatif ataklara ilişkin, "Bu krizde en net olan şudur, kendi göbeğimizi, kendimiz keseceğiz, kendi ayaklarımız üzerinde duracağız." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ekonomisine yönelik spekülatif atakların yaşandığını belirten Destici, dış güçlerin 15 Temmuz'da kaba kuvvet, tank ve silahla yapamadığını bu kez dolar ve ekonomik manipülasyonlarla yapmak istediğini ifade etti.

Yaşanan bu sürecin Türk milletinin emperyalizme karşı verdiği mücadele için bir samimiyet imtihanı olduğunu vurgulayan Destici, birtakım çevrelerin birlik, beraberlik ve samimiyet imtihanından geçemediğini ve sınıfta kaldığını bildirdi.

Destici, "Türkiye'nin ABD karşısında dolar üzerinde maruz kaldığı bu ataklara sevinenler, şakşakçılık yapanlar, Türkiye'nin ekonomi üzerinden maruz kaldığı manipülasyonlara destek çıkanlar, ülkemizin büyümesini, güçlenmesini ve bağımsızlığını hazmedemeyenler Türkiye Cumhuriyeti devleti vatandaşlığından çıkarılmalıdır. Hangi ülkeyi destekliyorlarsa, hangi ülkenin maşası olmuşlarsa, gitsinler o ülkenin vatandaşı olsunlar ve o ülkede yaşasınlar." diye konuştu.

"ABD başarılı olamayacaktır"

Türkiye ekonomisine yönelik spekülatif ataklara karşı hükümet tarafından alınacak kararları desteklediğini ifade eden Destici, bu süreçte güçlü duruş sergileyen tüm iş dünyası, sivil toplum kuruluşları, bankaların yetkilileri ve finans çevrelerine teşekkür etti.

Mustafa Destici, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye kararlı duruşunu devam ettirdiği sürece ABD bu operasyonunda başarılı olamayacaktır. Türkiye'ye diz çöktüremeyeceğini, Türkiye'yi teslim alamayacağını ve köleleştiremeyeceğini de burada anlayacaktır. Bu asil millet hangi bedeli ödemesi gerekirse, ödemiştir."

- "Uzun vadeli tedbirlerin alınması gerekiyor"

Bu süreçte ülke ekonomisiyle ilgili uzun vadeli tedbirlerin alınması gerektiğine işaret eden Destici, ülkenin cari açığının büyük bir kısmının ithal mallar nedeniyle oluştuğunu anlattı.

Destici, bugün açıklanan işsizlik rakamlarındaki düşüşün sevindirici olduğunu vurgulayarak, bu durumun kalıcı hale gelmesi ve aşağı doğru seyrinin devam etmesi gerektiğini kaydetti.

Türkiye'nin işsizlik konusunda gerekli önlemleri alması gerektiğini anlatan BBP Genel Başkanı Destici, "Bu krizde en net olan şudur; kendi göbeğimizi, kendimiz keseceğiz, kendi ayaklarımız üzerinde duracağız. Kendi ayaklarımız üzerinde duramadığımız zaman bizi itip kakıp, tuzak kuran, düşürmeye çalışan pek çok dost görünüp, stratejik ortak görünen ülkeler olduğunu gördük. Dost yüzlü düşman ülkeler olduğunu gördük. İşte en son yaşadığımız hadise de budur." değerlendirmesini yaptı.