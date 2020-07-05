Kendi Girişimini Kurmak İsteyen Kadınlar Ne Yapmalı?
Hikayesi Girişim Kurucusu Figen Geri, kendi işini kurmak isteyen kadınların yapması gerekenleri anlattı.
05.07.2020 02:01 | Son Güncelleme: 05.07.2020 02:14
Hikayesi
Girişim Kurucusu Figen Geri, kendi işini kurmak isteyen kadınların yapması
gerekenleri anlattı. Geri, ilk olarak bu işe hazırlıklı başlamaları gerektiğini
belirterek zorluklarla ve engellerle karşılaşacaklarını bilerek yola çıkmalarını
söyledi. İşlerini severek yaptıkları takdirde başarılı olma ihtimallerinin daha
yüksek olduğunu ve zorlukları daha kolay atlatacaklarını vurguladı.
Geri,
gelişen teknolojiyle birlikte sürekli farklı konularla karşılaşıldığını bu
nedenle kadınların, kendi iş dalları ve girişimleriyle ilgili konularda eğitim almaları
gerektiğini ve böylece girişimcilik yolculuğunda hem daha başarılı olacaklarını
hem de hedeflerine daha kolay ilerleyeceklerini belirtti.
Kaynak: Wise.tv