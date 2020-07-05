Kendi Girişimini Kurmak İsteyen Kadınlar Ne Yapmalı? Hikayesi Girişim Kurucusu Figen Geri, kendi işini kurmak isteyen kadınların yapması gerekenleri anlattı.

Hikayesi

Girişim Kurucusu Figen Geri, kendi işini kurmak isteyen kadınların yapması

gerekenleri anlattı. Geri, ilk olarak bu işe hazırlıklı başlamaları gerektiğini

belirterek zorluklarla ve engellerle karşılaşacaklarını bilerek yola çıkmalarını

söyledi. İşlerini severek yaptıkları takdirde başarılı olma ihtimallerinin daha

yüksek olduğunu ve zorlukları daha kolay atlatacaklarını vurguladı.

Geri,

gelişen teknolojiyle birlikte sürekli farklı konularla karşılaşıldığını bu

nedenle kadınların, kendi iş dalları ve girişimleriyle ilgili konularda eğitim almaları

gerektiğini ve böylece girişimcilik yolculuğunda hem daha başarılı olacaklarını

hem de hedeflerine daha kolay ilerleyeceklerini belirtti.

Kaynak: Wise.tv