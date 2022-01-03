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Kendi evinde yaptı sahte alkolle zehirlendi

Kendi evinde yaptı sahte alkolle zehirlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ta bir şahıs kendi evinde sahte alkol imal ettiği ve imal ettiği alkolü içmesi suretiyle zehirlendi.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta bir şahıs kendi evinde sahte alkol imal ettiği ve imal ettiği alkolü içmesi suretiyle zehirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçak alkol üretimi ve sunumunun önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Çaycuma Filyos beldesinde ikamet eden bir şahıs kendi evinde sahte alkol imal ettiği ve imal ettiği alkolü içmesi suretiyle zehirlendiği tespit edildi. Şahsın evinde yapılan aramada 2,5 litre alkol, 2 litre etil alkol, 1 adet 20 ml anason yağı ve 1 adet 30 ml viski aroması ele geçirildi. Söz konusu şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı. - ZONGULDAK

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