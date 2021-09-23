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Kendi enerjisini üretmek isteyen fabrika ve işletmeler Tuzla'da buluşuyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Kendi enerjisini üretmek isteyen fabrika ve işletmeler Tuzla'da buluşuyor

Sürdürülebilir ve yenilenebilir kaynaklar arayan, kendi enerjisini üretmek isteyen fabrikalar, 5-7 Ekim tarihlerinde İstanbul'da "Enerjisini Üreten Fabrikalar Zirvesi ve Sergisi"nde, sanayideki verimlilik uygulamalarını görebilecek.

Sürdürülebilir ve yenilenebilir kaynaklar arayan, kendi enerjisini üretmek isteyen fabrikalar, 5-7 Ekim tarihlerinde İstanbul'da "Enerjisini Üreten Fabrikalar Zirvesi ve Sergisi"nde, sanayideki verimlilik uygulamalarını görebilecek.

Fabrikaların en büyük gider kalemlerinden biri olan enerji faturaları geçmişte kalıyor. Çünkü enerji verimliliğini yükselten ve kendi enerjisini üreten fabrika yatırımları büyüyor. Dünya Enerji Konseyi 2021 raporuna göre, yenilenebilir küresel enerji sektörüne yapılan harcamalardan biri olan elektrik, bu yıl yüzde 5 daha artarak en büyük payı almaya devam ediyor. 5-7 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek Enerjisini Üreten Fabrikalar Zirvesi ve Sergisi, enerji tasarrufu yapmak isteyen fabrika sahiplerini ve işletmecileri Tuzla'da buluşturuyor.

ENERJİSİNİ ÜRETEN FABRİKALAR ZİRVESİ VE SERGİSİ 5-7 EKİM'DE TUZLA'DA

Gerçekleştirildiği ilk yıl büyük bir ihtiyacı karşılayarak ses getiren Enerjisini Üreten Fabrikalar Zirvesi ve Sergisi'nin ikincisi, bu yıl 5-7 Ekim tarihlerinde Viaport Marina Expo Center'da düzenlenecek. Enerji tasarrufuyla kendi yatırımını hızla geri ödeyen pek çok model etkinlikte sergilenecek ve panellerde tartışmaya açılacak. Fabrikaların enerji tasarrufuyla ilgili enerjinin nasıl verimli tüketilebileceğine, enerjiyle ilgili teşviklerden nasıl yararlanılabileceğine dair birçok kapsamlı konuya yer verilecek etkinlikte, tasarrufla yatırımını geri ödeyen modeller, düşük yeşil enerji teknolojileri, ekonomik su yolları gibi önemli konular ele alınacak.

4 ETKİNLİK BİR ARADA

Enerjisini Üreten Fabrikalar Zirvesi ve Sergisi'le birlikte aynı alanda Robot Yatırımları Zirvesi ve Sergisi, Endüstri 4.0 Uygulamaları Zirvesi ve Sergisi, Proses Zirvesi ve Sergisi de düzenlenecek. Ziyaretçiler tüm üretim süreçlerinde verimlilik artıran ve maliyetleri düşüren çözümleri bir arada görebilecek. Etkinlikleri izlemek isteyenler, EnerjisiniUretenFabrikalar.com adresinden kaydolarak davetiye talep edebilecek.


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Haber: Kendi enerjisini üretmek isteyen fabrika ve işletmeler Tuzla'da buluşuyor - Haberler Ekonomi
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