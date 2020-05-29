Kendi bulduğu göktaşının bir parçasını 31 yıldır saklıyor
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Kendi bulduğu göktaşının bir parçasını 31 yıldır saklıyor

SİVAS'ta yaşayan ve ve yarım asır boyunca gazetecilik yapan Sirer Doğan (65), 1989 yılında bulduğu gök taşının kendisine hediye edilen bir parçasını 31 yıldır saklıyor.

Kendi bulduğu göktaşının bir parçasını 31 yıldır saklıyor
29.05.2020 18:49 | Son Güncelleme: 29.05.2020 18:49

SİVAS'ta yaşayan ve ve yarım asır boyunca gazetecilik yapan Sirer Doğan (65), 1989 yılında bulduğu gök taşının kendisine hediye edilen bir parçasını 31 yıldır saklıyor.

Şarkışla ilçesine bağlı Kayapınar köyünde ikamet eden ve 31 yıl boyunca çeşitli yayın organlarında gazetecilik yapan evli 3 çocuk babası Sirer Doğan, 1989 yılında Yıldızeli ilçesi Şeyhhalil köyüne gök taşı düştüğü haberini aldı. Dönemin Valisi Lütfi Fikret Tuncel, Maden Tetkik ve Arama Bölge Müdürü (MTA) Tahsin Özel ve DSİ Bölge Müdürü Cavit Bulut'u yanına alarak bölgeye giden gazeteci Sirer Doğan düşen 41 kiloluk gök taşını buldu. Haberini yapan Doğan, haberini özel kılmak için mesleki refleksle 40 kiloluk gök taşını alarak iş yerine götürdü. Sirer Doğan daha sonra gök taşının bir çok kez haberini yaparak Sivas'ı dünyaya tanıttı. Gök taşı günlerce Sivas meydanında sergilendi. Doğan daha sonra göktaşını MTA'ya teslim etti. Yüzde 30'u nikel-demir, yüzde 70'i ise silikat minerallerinden oluşan taş, günümüzde halen MTA Ankara Tabiat Tarih Müzesinde sergileniyor. Taştan alınan 24 gramlık bir parça ise plaket şeklinde Doğan'a hediye edildi. Doğan plaket şeklinde verilen taşı 31 yıldır gözü gibi bakıyor. 'HATIRA OLARAK BIRAKACAĞIM'

DHA'ya gök taşı hikayesini anlatan Sirer Doğan, "O dönem göktaşı düştüğü haberini aldım. Gazeteci arkadaşlarımla beraber bir okul açılışındaydım. Onlara haber vermeyerek olay yerinden uzaklaştım. Yıldızeli'ne gittikten sonra nereye gittiğimi söyledim. Olay yerine gittiğimde göktaşı ılıktı ve soğumamıştı. Gerekli röportajları yapıp taşı büroma getirdim. Daha sonra bakanlar gelerek taşı görmek istedi. Japonya'dan ve Amerika'dan özel uçaklarla taşı incelemek için geldiler. Daha sonra MTA'ya teslim ettim. Taşın analizi yapıldı. Şu anda 40 kilosu Ankara'da sergileniyor. Bana da 24 gramından plaket yapmışlar. Bende 31 yıldır anı olarak bunu saklıyorum. Şu anda taş çok para ediyor. Bana para vermiyorlar, çocuklarıma servet bırakamayacağım ama bu plaketi onlara hatıra olarak bırakacağım. Onun mutluluğunu her zaman yaşıyorum" dedi. 


Kaynak: DHA

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