HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Kendi bile inanmamıştı, şimdi herkesten önce hasat yapıyor

Kendi bile inanmamıştı, şimdi herkesten önce hasat yapıyor 1 milyon ağacıyla geçimini kayısıdan sağlayan ilçede, erkenci hasat başladı Türkiye'de yemelik kayısıda Mersin'den sonra ikinci yer olarak Elazığ'ın Baskil ilçesinde yapılan erkenci hasat verimli başlarken, toplanan ürünler...

04.06.2020 20:09 | Son Güncelleme: 04.06.2020 20:15

Kendi bile inanmamıştı, şimdi herkesten önce hasat yapıyor

1 milyon ağacıyla geçimini kayısıdan sağlayan ilçede, erkenci hasat başladı

Türkiye'de yemelik kayısıda Mersin'den sonra ikinci yer olarak Elazığ'ın Baskil ilçesinde yapılan erkenci hasat verimli başlarken, toplanan ürünler pazara gönderildi

Üretici Kocaman: "Bana bu kayısıları verdikleri zaman Mersinle beraber hasat yapacaksın dediler ben o zaman inanmadım"

-"10 yıldır bu ağaçlar dikili yaklaşık 7 yıldır pazara götürüyorum milleti inandıramıyorum"

-" Kayısıya Malatya'nın derler ama asıl Baskil'indir, Mersin kayısısından çok üstündür"

ELAZIĞ - Türkiye'de aroması ve kalitesiyle en iyi kayısılarının yetiştiği bilinen yaklaşık 1 milyon ağacın bulunduğu Elazığ'ın Baskil ilçesinde,sezonun ilk erkenci hasadı, sofralık kayısıda başladı. Normal hasadın Hazarin ayı sonunda başlayacağını belirten üretici Kazım Kocaman,kayısı ağaçlarını dikmeden önce kendisine "Mersinle beraber hasat yapacaksın" dediklerini, kendisininde inanmadığını belirterek, şuanda sofralık kayısı hasadını götürdüğünde ise pazarda kimseye inandıramadığını söyledi.

Türkiye'nin en iyi kayısılarının yetişmesiyle bilinen Elazığ'ın Baskil ilçesinde bulunan yaklaşık 1 milyon kayısı ağacı ekonomiye ciddi bir katkı sağlıyor. Başta ilçe ve il ekonomisine önemli katkı sağlayan kayısının normal hasat zamanı Haziran ayının sonlarında doğru başlarken, Altunuşağı köyünde ise sofralık erkenci hasat başladı.Köyde üretici Kazım Kocaman'da bahçesinde 10 yıl önce dikimini yaptığı ağaçlarından 7 yıldır hem ürün alıyor hemde erken hasat yapıyor. Sabahın erken saatlerinde mesaiye başlanan bahçede gün boyunca kayısı toplama, taşıma yaparak akşama kadar emek veriliyor.Sofralık kayısı hasadında Mersin'den sonra ikinci yer olarak Elazığ'da başlanmasıyla toplanan ürünler iç pazara gönderilmesi için Malatya ulaştırılıyor. Baskil kayısısı için kentte de bir pazar kurulmasını isteyen Kocaman, ilk ağaçları dikerken Mersin'le birlikte hasat yapacağının kendisine söylendiğini, önce kendisinin bile buna inanmadığını, şimdi ise pazarda kimseyi inandıramadığını söyledi.

"Hasat yaptığını pazarda kimseye inandıramıyor"

Sofralık kayısıda hasada başladıklarını aktaran Kazım Kocaman, "Bana bu kayısıları verdikleri zaman Mersin ile beraber hasat yapacaksın dediler ben o zaman inanmadım. Bizim buralarda Haziran 25'den önce hasat yapılmaz. Ektikten 2 yıl sonra ürün almaya başladık. Daha öncelerinde Mayıs 15'de hasat yapmıştık. Yıllar geçtikçe ürün arttı. Bunu tezgaha götürdüğümüzde insanlara inandıramıyorum. Malatya, Elazığ bölgesinde Baskil'de bu mevsimde kayısının olması mümkün değil diyorlardı. 10 yıldır bu ağaçlar dikili yaklaşık 7 yıldır pazara götürüyorum. Milleti inandıramıyorum"dedi.

"Kayısıya Malatya'nın derler ama asıl Baskil'indir"

Şuanda Mersin Mut'da hasat yapıldığını anımsatan Kocaman,"Ondan sonrada Baskil bölgesinde de, kimsede yok bu kayısı bende var. İlk hasadını gecen Pazar yaptık. Bugün ikinci hasadı yapıyoruz. Satarken insanlar almakta çekiniyor. Bizim kayısımızla Mut kayısı arasında çok fark var. Kayısıya Malatya'nın derler ama asıl kayısı Baskil'indir. Bizim kayısılarımızın aroması Mersin kayısısından çok üstündür. Senelik 1,5 ton ilk olarak piyasaya sürüyorum"ifadelerini kullandı.

Kayısıda ilk hasadın yapıldığına değinen Köy Muhtarı İzzet Altunkaya ise, "İlk ürünlerimizi Malatya'ya gönderdik. Elazığ da pazarımız olmadığı için Malatya ya göndermek zorunda kalıyoruz. Elazığ da bir Pazar oluşması için yetkilerden rica ediyorum. Türkiye genelinde sofralık kayısıda Baskil ikinci sıradadır" diye konuştu.

Kendi bile inanmamıştı, şimdi herkesten önce hasat yapıyor

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Yunanistan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı lisans başvurusunu AB'ye şikayet etti Ekonomi
Yunanistan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı lisans başvurusunu AB'ye şikayet etti
Son Dakika: 10 Haziran'dan itibaren 40 ülkeye uçak seferleri başlayacak Ekonomi
Son Dakika: 10 Haziran'dan itibaren 40 ülkeye uçak seferleri başlayacak
Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü Ekonomi
Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan İran ve Irak gümrük kapıları yeniden açıldı Ekonomi
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan İran ve Irak gümrük kapıları yeniden açıldı
Akaryakıta dün gece yapılan indirimle yıllık 6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak Ekonomi
Akaryakıta dün gece yapılan indirimle yıllık 6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Serrac'dan Doğu Akdeniz mesajı: Arama ve sondaj işbirliğimizi ilerletmeyi hedefliyoruz Ekonomi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Serrac'dan Doğu Akdeniz mesajı: Arama ve sondaj işbirliğimizi ilerletmeyi...
Siyah pirincin rengini gören boya zannedip bakanlığa şikayet ediyor ancak faydaları saymakla bitmiyor
Siyah pirincin rengini gören boya zannedip bakanlığa şikayet ediyor ancak faydaları saymakla bitmiyor
Yerli otomobil için Yatırım Teşvik Belgesi alındı
Yerli otomobil için Yatırım Teşvik Belgesi alındı
İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık altın fiyatlarını değerlendirdi: Gram 365-380 TL arasında dalgalanacak
İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık altın fiyatlarını değerlendirdi: Gram 365-380 TL arasında dalgalanacak
OPET, iflasının istendiğine yönelik iddiaları yalanladı
OPET, iflasının istendiğine yönelik iddiaları yalanladı
Merkez Bankası'nın rezervleri 1,4 milyar dolar azaldı! İşte kasadaki miktarın hafta hafta değişimi
Merkez Bankası'nın rezervleri 1,4 milyar dolar azaldı! İşte kasadaki miktarın hafta hafta değişimi
Bankacılık sektörünün mevduatı 7,1 milyar lira azaldı
Bankacılık sektörünün mevduatı 7,1 milyar lira azaldı
Çiftçiye hububat ve pancar küspesi için toplam 400 milyon TL'yi aşan avans desteği yapıldı
Çiftçiye hububat ve pancar küspesi için toplam 400 milyon TL'yi aşan avans desteği yapıldı
Altının kilogramı 373 bin lira oldu
Altının kilogramı 373 bin lira oldu
Kilosu 4.500 liraya satılan beyaz çaya yurt dışından sipariş yağıyor
Kilosu 4.500 liraya satılan beyaz çaya yurt dışından sipariş yağıyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,76'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,76'dan işlem görüyor
Dün 366 lirayla son 2 ayın en düşük seviyesine gerileyen gram altın, bugün 372,5 liradan işlem görüyor
Dün 366 lirayla son 2 ayın en düşük seviyesine gerileyen gram altın, bugün 372,5 liradan işlem görüyor
Türkiye'nin ilk yerli ve milli yer gözlem uydusu gelecek yıl uzaya fırlatılacak
Türkiye'nin ilk yerli ve milli yer gözlem uydusu gelecek yıl uzaya fırlatılacak
ABD'de koronavirüsün etkisiyle son 11 haftada 42 milyon 626 bin kişi işsiz kaldı
ABD'de koronavirüsün etkisiyle son 11 haftada 42 milyon 626 bin kişi işsiz kaldı
Günün ilk yarısında 109.385,01 puana yükselen borsa, son üç ayın zirvesini gördü
Günün ilk yarısında 109.385,01 puana yükselen borsa, son üç ayın zirvesini gördü
Otomotiv endüstrisi Mayıs ayında 1,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi
Otomotiv endüstrisi Mayıs ayında 1,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi
Borsanın en değerli şirketi 44 milyar 733 milyon lirayla Koç Holding oldu
Borsanın en değerli şirketi 44 milyar 733 milyon lirayla Koç Holding oldu
Son Dakika: Habur ve Gürbulak sınır kapıları tekrar açılıyor
Son Dakika: Habur ve Gürbulak sınır kapıları tekrar açılıyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 371,9 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 371,9 liradan işlem görüyor
İBB, 1 liralık maskeleri CHP'li isimden 3 kat daha pahalıya aldı
İBB, 1 liralık maskeleri CHP'li isimden 3 kat daha pahalıya aldı
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor
Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı
Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek
Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Engin Altay Hasan Polatkan Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Murat Boz Seda Sayan Demet Akbağ Acun Ilıcalı
Spor Jose Sosa Mehmet Aurelio Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo Robert Prosinecki
Daha Fazla Libya Antalya Fenerbahçe Resmi Gazete
Şu an buradasınız: Kendi bile inanmamıştı, şimdi herkesten önce hasat yapıyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.6.2020 20:15:57. #1.15#
title