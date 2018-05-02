"Kendi Bildirimini Tasarla" Dönemi Başladı

Bu sayede e-ticaret platformları ve perakendeciler, abone sayılarını kısa sürede %300'e varan oranlarda artırabiliyor.

Perakende sektöründe rekabet hızla artıyor ve müşteriyi elinde tutmak isteyen markaların omnichannel bir deneyim sunarak, tüm kanallar üzerinden ulaşılabilir olmaları gerekiyor. Online bir ziyaretçiyi, izinli veri sağlayan potansiyel bir müşteriye dönüştüren Web Push teknolojisi, dijital perakendecilerin en sık tercih ettiği çözümler arasında ilk sırada geliyor. Ancak her girdikleri web sitesinde aynı bildirim uyarısını alan internet kullanıcılarına olumsuz bir deneyim sunmamak için, Web Push izin penceresinin farklılaşması gerekiyor.

Özel tasarımlarla marka algısını güçlendiren, izin karşılığında indirim kuponu sağlamasıyla kullanıcıya gerçek değer sunan Web Push bildirimleri, e-ticaret platformlarının rekabette farklılaşmasına olanak tanıyor. Euromessage, Visilabs, Semanticum teknolojilerini bünyesinde barındıran omnichannel pazarlama otomasyonu sağlayıcısı Related Digital, kullanıcıların yalnızca izin verdiği sitelerden bildirim alınmasına olanak sağlayan Web Push teknolojisini bir tık ileri taşıyor ve hem şirketlere hem de müşteriye fayda sağlayacak şekilde özelleştiriyor.

RELATED DİGİTAL WEB PUSH NASIL ÇALIŞIYOR?

Chrome, Firefox ve Safari gibi en çok kullanılan tarayıcıların yanı sıra Android mobil işletim sistemiyle de uyumlu çalışan Web Push, mağazanın web sayfasına eklenen bir kod ile aktif hâle geliyor. Web tarayıcıların kendi push izin ekranını kullanmak yerine, Related Digital'in platformunda üzerinde özel olarak tasarlanabilen Web Push izin ekranı sayesinde, her marka kendi özel ekranını hazırlayabiliyor. Böylece daha profesyonel bir tasarım ortaya çıkıyor ve mağazanın müşteri tarafındaki marka algısı güçleniyor.

İzin alımı sırasında müşteriye tanımlanabilen özel indirim kuponları ve benzeri fırsatlar ise, ziyaretçilerin çok daha katılımcı olmalarını sağlıyor. Ziyaretçilerden izin alındığı takdirde bildirimler için hazır olan uygulama, o an web sitesi açık olmasa da internet tarayıcısı üzerinden bildirimin kullanıcıya erişmesini sağlıyor.

ABONE SAYISI ÜÇ KAT ARTTI!

Related Digital Web Push, özelleştirme ve indirim kuponu tanımlama gibi gelişmiş özellikleriyle diğer bildirim servislerinden ayrılıyor. Omnichannel pazarlama süreçlerinde Web Push kullanan markalar, kısa sürede çok sayıda yeni abone kazanabiliyor. Örneğin Şubat 2018'de RMC Web Push çözümünü kullanıma alan bir mağaza, iki ayda abone sayısını 3 katına çıkarmayı başardı. Bu iki aylık süre içinde Web Push ile 1,2 milyon gönderim gerçekleşti ve ortalama okunma oranı %6'ya yükseldi.