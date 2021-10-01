Kendi araçlarına bağladıkları halatla 2 otomobili çekerek çalan 3 şüpheli yakalandı - Haberler
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Kendi araçlarına bağladıkları halatla 2 otomobili çekerek çalan 3 şüpheli yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Harun Reşit Serbest - Haberler | Güncel
Kendi araçlarına bağladıkları halatla 2 otomobili çekerek çalan 3 şüpheli yakalandı

KAYSERİ'de, kendi araçlarına bağladıkları halatla 2 otomobili çekerek çalan 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

KAYSERİ'de, kendi araçlarına bağladıkları halatla 2 otomobili çekerek çalan 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı tarihlerde iki otomobilin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen polis, otomobillerin başka bir otomobile halatla bağlanarak çalındığını belirledi. Şüpheliler R.T., M.Ö. ve G.A., Melikgazi ilçesindeki evlerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Çalınan otomobillerden birisi kent merkezinde diğeri ise İncesu ilçesinde bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Kendi araçlarına bağladıkları halatla 2 otomobili çekerek çalan 3 şüpheli yakalandı

Kendi araçlarına bağladıkları halatla 2 otomobili çekerek çalan 3 şüpheli yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Harun Reşit Serbest - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kendi araçlarına bağladıkları halatla 2 otomobili çekerek çalan 3 şüpheli yakalandı - Haberler
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